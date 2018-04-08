Знать в лицо: 7 типажей тренеров, которые поджидают вас в фитнес-клубе

Все фитнес-центры планеты начали заполняться жаждущими потренироваться, как следует подтянуть свое тело к предстоящему летнему сезону и мечтающими похудеть после родов. Как мотыльки на свет слетаются они в тренажерные залы, где их поджидают… персональные (а иногда и просто дежурные) фитнес-тренеры! Специально для читателей «Летидора» Анна Стародубцева , фитнес-тренер, основательница онлайн-фитнес-школы Star Project составила подробный гид по типажам тренеров.

Анна Стародубцева, фитнес-тренер, основательница онлайн-фитнес-школы Star Project

Чтобы вы не разочаровались в своем выборе и не потратили деньги зря, подробно изучите рекомендации нашего специалиста. Типаж №1: теоретик

Как его узнать: интеллигентный вид, худощавое телосложение. Имеет высшее профильное образование, многочисленные дипломы, прошел курсы повышения квалификации. Учебники по анатомии и физиологии — его любимые книги. Какой он в деле: на вопросы о том, почему же он сам не в форме, тактично отшучивается. Не имеет опыта тренировок, не знает, как это — «пахать на благо своей цели». О мышечной усталости знает только понаслышке.

«Теоретик» знает все и обо всем. Но только не на практике.

Итог работы с ним: полноценной тренировки не ждите. Он нагрузит вас научными и околонаучными сведениями, исследованиями и выводами. Типаж №2: практик

Как его узнать: неплохо выглядит, складно говорит и расхаживает по залу как завсегдатай. Прямолинейно и просто объясняет, дает простейшие программы, но информации о том, что такое анатомия и биомеханика у него нет. Какой он в деле: своим клиентам преподает то, что работало на нем. А чего не знает, того и не трогает. Стандартные, простые программы — вот его конек.

Умение тягать штангу и качать бицепс еще не делает из практика специалиста.

Итог работы с ним: если у вас специфический запрос или сложная ситуация — вам не к этому тренеру, поскольку менять программы под запросы клиента практик еще не научился. Если вам нужно чуть больше теории, то и в этом случае практик не справится. Типаж №3: Бывший посетитель клуба

Как его узнать: потренировавшись пару лет, втягивается так, что решает стать тренером. Пара курсов онлайн, несколько часов лекций — и перед вами новый супертренер. Какой он в деле: такой тренер хорош для большинства посетителей. Бывший посетитель клуба еще помнит, как ему было тяжело на первых порах в зале, и частенько жалеет своих клиентов. Любит оберегать новичков и искренне пытается им помочь, стремясь с первых же минут в клубе создать для них свой мирок.

Бывший посетитель клуба на собственных небольших фитнес-успехах строит карьеру и имя.

Итог работы с ним: вас не нагружают и не дают тяжелые тренировки. Ограничения в еде — это не для него. И не для вас, соответственно. Типаж №4: выскочка

Как его узнать: «А что тут сложного», — подумал он и решил стать тренером! Похож на бывшего посетителя клуба, но чуть больше разбирается в этой теме. Да, у него есть энтузиазм и желание работать. Он харизматичен, к нему с радостью идут многие. Какой он в деле: выскочка зовет друзей к себе на тренировки с девизом «Я свой». Однако показать упражнение ему легче, чем объяснить. И покопаться в телефоне он тоже любит, отойти, погулять. А еще поболтать, вспомнить былое, поиграть мускулами — это все к нему. Одни и те же тренировки он может дать всем своим клиентам без разбора.

Тренировочные схемы выскочка берет в интернете или заимствует у коллег.

Итог работы с ним: на практике его работа сводится либо к стандартной схеме, либо к бессмысленному набору упражнений. Новички, пришедшие к нему, всегда имеют прогресс. Но когда прогресс останавливается, выскочке легче взять новеньких, чем искать пути решения со старенькими. Типаж №5: спортсмен

Как его узнать: Опытен, давно в спорте. Своей широкой спиной или бицепсами сделал себе имя. Имеет много титулов и стремится к новым. Клиенты падки на его форму, потому что он любит покрасоваться мускулами перед зеркалом и слегка эгоистичен. Какой он в деле: в основном такой специалист готовит молодых спортсменов. Он бывает жесток, требователен и иногда даже перегибает палку. В плане диетологии спортсмен подкован не очень сильно, если направление деятельности — это пауэрлифтинг. А вот бодибилдер в системе тренировок будет «плавать», однако в еде и фармакологии идеален.

Клиентам спортсмена вряд ли удастся избежать травм.

Итог работы с ним: имейте в виду, обычных смертных он тренирует так же, как и спортсменов. Такой тренер в любой ситуации повышает нагрузки. Типаж №6: фитнесист

Как его узнать: некогда тренер групповых программ, решивший чуток подзаработать на персональных тренировках. Знает сотни комбинаций на степе и умеет делать невообразимые связки на пресс. Он в меру подкачан, очень улыбчив и разговорчив. Какой он в деле: дает простые комплексы с гантелями, часто со слишком легкими или слишком большими весами.

Фитнесист подзабыл правильную технику и многое делает на автомате.

Итог работы с ним: в новинках фитнес-индустрии такой специалист разбирается плохо, а за исследованиями мало следит. В питании проконсультирует, но не более. Но, как оказывается, не самый плохой вариант для тренировок. Типаж №7: специалист

Как его узнать: статно сложен и хорошо говорит. Такой тренер популярен и известен в определенных кругах. Возможно, когда-то и сам был спортсменом. Теоретически и практически подкован. Не только тренирует, но и подает пример. Имеет не только хорошее образование, но и постоянно повышает квалификацию. Какой он в деле: многое пробует на своих тренировках, прежде чем дать своим клиентам. Разбирается в вопросах питания и следит за своим рационом. Его можно назвать своеобразным гуру. Ведет дневники тренировок и делает пометки о клиентах.

От специалиста вы получите ответы на свои самые глупые вопросы, а также ценный пинок и много полезных рекомендаций.

Итог работы с ним: заставит работать ваши спящие мышцы. Помимо продуктивных тренировок в специалисте можно найти друга и наставника. А еще поддержку 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!