«Этот вес — как слону дробина»: в Екатеринбурге пенсионер научился тягать 500 кг железа для здоровья

В здании на Синих Камнях расположен небольшой спортзал под названием «Русич». Здесь всего один тренажёр, но он помогает привести в порядок тело лучше любого современного спортивного инвентаря. Так утверждает его создатель — 60-летний екатеринбуржец Сергей Кривых

Около пяти лет он продвигает в городе изодинамическую гимнастику. По описаниям — это волшебная пилюля. Пришёл, поднял полтонны железа и сразу помолодел, одна пилюля — 7 тысяч рублей.

Сергей — обычный пенсионер, а методикой заинтересовался случайно.

— По первому образованию я военный радиоинженер, — рассказывает он. — В 2012 году захотелось что-то поменять в жизни, и я пошёл на курсы личностного роста. Взбудоражил себя. И девушки, которые посещали эти курсы, рассказали, что поднимают по 600–700 кг. А они такие худенькие! Я думаю: не может быть, враньё, захотел проверить. Узнал, что зал гравитационной гимнастики находится в Магнитогорске. Мы с женой решили съездить и посмотреть.

— Поехали поискать, в чём подвох?

— Да. Но не нашёл — прямые простые веса, штанги, как в спортзале. И в первое же занятие мы с женой приподняли по 500 кило! Мы не верили сами, что это возможно, мне было тогда 55 лет. И ничего у нас не поломалось и не порвалось. Обратную дорогу в Екатеринбург, а это 500 км на машине, как на крыльях, пролетели. Через две недели снова поехали, позанимались, а через 5 дней чувствую — не хватает чего-то. А мне не хватало болей в спине! У меня был сильный сколиоз, и раньше всегда из-за этого болела спина. Прошло. И решил, что надо такой зал открывать в Екатеринбурге.

— В чём суть методики?

— Методика даёт возможность протренировать сухожилия, фасции, связки. В спортзале или при обыкновенной нашей жизни их тренировать практически невозможно. Сухожилия, связки, фасции — инертные, добраться почти невозможно до них, кровоснабжение, питание в них слабенькое. Мышцам хватает нагрузки, а им нет. Вот был такой Анатолий Иванович Засс, русский силач, его называли Железный Самсон. Он всегда говорил, что сила не в мышцах, а в сухожилиях. В общем, в 2013 году мы открыли зал, вложили немало денег. Было пять снарядов, очень много железа, работали с прямыми весами. Мы как грузчики работали, до 30 тонн за день перелопачивали. А знаний психологии не хватало, и я поступил в РГППУ на психологию.

— На заочное?

— Нет, на очное, у психологов там нет заочки, отучился со студентами, получил второе высшее за три года. Потом ещё обучение прошёл в институте инновационных технологий.

— Зачем это всё в спортзале?

— Тут много психологических моментов, мне не хватало знаний, как работать с людьми. Когда человек приходит, видит эти огромные веса, ему же страшно. Голова работает как тормоз. Вот сколько может человек оторвать от земли безопасно? Вы сколько поднимете?

— Ну, наверное, свой вес и ещё чуть-чуть: скажем, килограммов 60 смогу.

— Вот! Это барьер, он вам говорит — я подниму 60 и не порвусь, и этот барьер не даёт возможности нагрузить сухожилия, для которых этот вес — как слону дробина.

— И что нужно, чтобы снести барьер?

— Альфа-состояние, о котором говорится много, — это когда мы останавливаем логику, ход мыслей, делаем тишину в голове. Нужно создать обстановку доверия в зале, чтобы человек доверился тренеру, смог отключить голову и вошёл в это состояние. Мы не ставим задачу здесь что-то поднять, здесь надо получать удовольствие.

— И зачем это всё? Как это работает?

— Мы начинаем загружать сухожилия, создавая статическую нагрузку. Скелет нагружается, происходит вот это чудо. Человек легко приподнимает большой вес, начинается регенерация сухожилий, фасций, связок. Они просто поют, они этого ждали. Как правило, с возрастом у человека меняется состав этих тканей. В сухожилиях есть коллоид и эластин, и эластина с каждым годом всё меньше и меньше. Сухожилия с годами становятся как трос, теряют пружинистость, не растягиваются.

— А если растягиваться? Заниматься, как Майя Плесецкая, всю жизнь?

— У балерин профессиональные травмы — разрывы связок, растяжения. Они могут до изнеможения тренироваться, но состав сухожилий очень трудно поменять. А на самом деле — просто, но иначе. Мы отключаем мозг, снимаем ограничения, нагружаем сухожилия, поднимая по 300 кило, они срабатывают, и начинается процесс их снабжения питательными веществами. Восстанавливается баланс эластина и коллагена, как в молодости. Они становятся пружинистыми. Я в своём возрасте могу прыгнуть с двухметровой высоты, не боясь, что у меня что-то сломается и порвётся.

— Раньше не могли?

— Не мог, конечно. А сейчас у меня физика отреагировала — позвоночник выпрямился, я вырос на 2 сантиметра. Мы все асимметричны, это нормально, но, если большая асимметрия, у человека начинаются проблемы: сколиоз — это боль в спине, и кривым позвоночником большой вес не поднимешь. Мы начинаем заниматься, и тело само себя начинает приводить в симметрию. И у нас во время занятий огромный выброс эндорфина в кровь, именно эндорфина, не адреналина, как у качков в спортзале. И оказалось, это надводная часть айсберга. А дальше что начинается? У тебя как будто рюкзак энергии появляется, даже нет, не рюкзак, он же не тянет, а такой воздушный шар. Он окрыляет, и ты можешь эту энергию использовать в любых целях.

— Это уже какие-то чудеса эзотерического толка, похоже…

— Это не эзотерика, помимо тела существует энергия — с этим же уже никто не спорит. И когда тело, дух и душа соединяются, становишься одним целым, как ребёнок. Он не знает, что нельзя, невозможно что-то сделать, просто делает. А человеку взрослому нужно ломать стереотипы. Потому что социум выращивает людей логических. Мы пошагово всё продумываем, планируем жизнь и в итоге имеем то, что имеем. Мы перегружаем тело, ездим на нём, как на бедном ослике, устаём. В психологии есть понятие — возраст дожития, с 50 лет — готовься к земле.

— Так рановато в 50 лет начинать доживать.

— В мои 60 лет я понял — да я только начинаю жить, ребята. Можно — в хорошем смысле — не чувствовать своего тела. Просыпаться утром, как пружина вскакивать. Никого мы здесь не лечим, человек просто становится самим собой, он становится сущностью, преодолевая собственный барьер. Во время занятий вырабатывается эндорфин, не адреналин, как у качков. И человек светится, женщины становятся более привлекательными, мужчины — более мужественными.

Только за последние полгода к Сергею обратилось более 150 человек разных возрастов. В основном это те, кто уже перепробовал все средства лечения своих болезней, но так и не добился результата.

После нашего разговора, конечно, сразу захотелось попробовать, получить порцию эндорфинов, а по возможности — засветиться.

— Я ушёл от прямых весов, придумал этот снаряд, — объясняет Сергей, подводя к своему тренажёру. — Здесь нет уже этих блинов, которые внушают страх. Здесь навешано примерно 500 килограммов. Блинчики по 10 кило, за счёт рычага, чтобы их поднять, надо приложить усилие в 40 кило, это элементарная физика. Сама рама без весов, чтобы её приподнять, надо приложить усилия 105 кило.

Чтобы продемонстрировать свой метод, Сергей надевает валенки. Так вот почему всё-таки «Русич».

— Это естественный материл, ты чувствуешь стопу, каждый рецептор. Валенок и нога — как единое целое. Потом пояс войлочный — накладывается на крестец. Ты приседаешь, отключаешь мозг и просто начинаешь разжиматься, разгибать колени.

Ррраз! — и Сергей безо всяких видимых усилий приподнимает свою штангу.

Теперь моя очередь.

Мне выдают валенки, приматывают войлочный пояс — Железный Самсон готов к цирковому трюку.

Расставляю стопы, наклоняюсь, приседаю.

— Твоя задача — облокачиваться на предплечье, а здесь прогиб — крестец должен быть кверху, — инструктирует тренер. — Присядь, слегка разогни колени, почувствуй пояс. Теперь встань ровно. Возьмись руками за верхнюю перекладину. Растяни себя как резиночку, расслабь позвоночник. Опусти ручки. Теперь закрой глазки. И представь, что ты дерево и пускаешь корни, с каждой ноги прорастают корни.

Я жду, когда накроет альфа-состоянием. Но пока инструктор просто работает с образами — так же делают, к примеру, на йоге или в гимнастике пилатес, в любых практиках «умного тела».

— Твоя задача — не поднимать, твоя задача — просто создавать усилия, разгибая коленочки, — продолжает Сергей, напирая на уменьшительно-ласкательные. — Дыхание спокойно, глазки прикрой и глазницы чуть вверх закати. Слушаешь мой голос где-то далеко, сама молчишь. Сделай полвдоха и начинай мягенько разгибать колени.

Разгибаю колени — чувствую небольшое усилие и как постепенно от этого усилия поднимается вес.

— Опускай. Присядь. Встань ровно. Глазки закрой и представь, как идёт в макушку поток света, промой себя этим светом насквозь. Приятные ощущения?

— Угу.

Ощущения на самом деле приятные. Распрямляется позвоночник, раскрывается грудная клетка — это чувствуется. Со светом сказать сложно — в спину из окна бьёт прорвавшееся весеннее солнце, поэтому распознать, снаружи свет или изнутри, почти невозможно.

Сергей, между тем, накручивает на свой станок ещё блинов, и с третьей попытки я приподнимаю 365 килограммов, если верить тренеру. Дыхание не сбивается, мышцы не болят.

С помощью этого станка можно делать три упражнения. Занятий требуется не больше двух в месяц, потом можно переходить на одно в месяц. Возрастных ограничений нет.

Сергей уверяет, что у меня теперь будет длительный пост-эффект и что я засветилась.

Надеюсь, так и есть.

Как поднимают железо и прокачивают мышцы чемпионы-бодибилдеры и красавицы-бодибилдерши — смотрите в нашем репортаже.