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В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
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В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
«Чудесное» восстановление отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, судя по всему, стало возможным благодаря введению докторами универсального противоядия вскоре после поражения ядом, заявил профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй.
Специалисты отмечают, что нервно-паралитические вещества обладают смертельным действием, наносимый ими ущерб организму невозможно исправить. Выжили Скрипали только благодаря квалифицированной скорой помощи — им спасли жизнь те, кто первыми позвонили в службу спасения, передает RT со ссылкой на Sky News.
Аластер Хэй заявил, что против «Новичка» нет «волшебного противоядия», врачи, считает он, действовали наощупь и дали пострадавшим какой-то универсальный антидот, который сработал.
Телеканал Sky News отмечает, что до конца не изучено, как «Новичок» выводится из организма, но при сохранении пострадавшим признаков жизни организм может начать избавляться от яда самостоятельно. Эксперт говорит, что вряд ли после пары недель в теле отравленного останется яд. Он предположил, что Скрипалей ввели в кому для сокращения нагрузки на мозг. После того, как яда в организме не осталось, их стали выводить из комы, считает Аластер Хэй.
После этого организм начинает вырабатывать ферменты, раньше заблокированные «Новичком», что могло подстегнуть восстановление Юлии Скрипаль, считает он.
«В каком-то плане это на самом деле чудо. Но также это достижение нашего здравоохранения: отличные, хорошо обученные врачи, которые надлежащим образом заботятся о пациентах», — заявил ученый.
Напомним, из комы вышли и Сергей, и Юлия Скрипали. Оба находятся в сознании и могут разговаривать.
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