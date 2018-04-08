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В Беларуси начали разводить маралов ради омолаживающих рогов
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В Беларуси начали разводить маралов ради омолаживающих рогов 

Мир24 1 час назад
В Гродненской области на северо-западе Беларуси начали разводить маралов — алтайских оленей. Это первое подобное хозяйство в стране. Благородных парнокопытных выращивают ради молодых рогов — пантов, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Комбикорм, сенаж, витамины и минералы — за питанием маралов тщательно следят. Технику и трактористов благородные олени терпят только зимой, когда не могут сами добыть корм. Как только пробьется первая трава, от людей дикие животные будут держаться подальше.
Родина этих маралов — Республика Алтай. Там они жили на ферме, которая расположена на высоте 2,3 тысячи метров над уровнем моря. Чтобы привыкнуть к белорусскому климату, животным понадобилось больше года.
Сейчас на белорусской ферме живут более 200 оленей. В этом году им впервые спилят панты. Так называются молодые, еще неокостеневшие рога.
«Сама процедура достаточно быстрая. Все зависит от профессионализма работников, которые проводят данную процедуру. В принципе она, скажем, безболезненная», — говорит управляющий фермой по разведению маралов Андрей Кудин.
Панты используют при производстве медицинских препаратов, которые повышают иммунитет и улучшают кровоснабжение. Сырье востребовано в Южной Корее и Китае. Килограмм стоит более 300 долларов. Вот пантовые ванны скоро можно будет принять и в Беларуси. Это целебный отвар, который получается при консервировании молодых рогов. Процедура помогает бороться со стрессом, снимает усталость и омолаживает организм.
«Ванны однозначно мы будем делать. Потому что это и как туристическая сопровождающая. Сюда, я думаю, много россиян будут приезжать, и опять же европейцев. Это уже раскрученный бренд. Люди уже ощутили на себе действенную силу этих ванн», — говорит предприниматель Игорь Андрюшко.
Взрослое животное в год может дать около восьми килограммов пантов. Еще для производства биологически активных добавок используется кровь маралов. Без вреда для здоровья животного в год можно взять у каждого до полутора литров.
В дальнейшем в Лесниках планируют построить агротуристический комплекс. Это даст деревне, в которой сейчас живут 15 человек, вторую жизнь.
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