Сына Виктории Бекхэм застукали за поцелуями с моделью Playboy

Не зря говорят, что чужие дети растут быстро. Вот и Бруклин Бекхем незаметно превратился из нескладного подростка в привлекательного мужчину, у которого отбоя нет от девушек. На днях 19-летнего сердцееда застукали с новой подружкой 20-летней канадской моделью Лекси Вуд.

Бруклин и его новая избранница появились в салоне известного тату-мастера Doctor Woo в Лос-Анджелесе. Бекхэм и Вуд не скрывали своих нежных чувств, весело разговаривали, обнимались и целовались.

Бруклин Бекхем и Лекси Вуд Бруклин Бекхем и Лекси Вуд Бруклин Бекхем и Лекси Вуд Бруклин Бекхем и Лекси Вуд Бруклин Бекхем и Лекси Вуд Фото Бруклина, целующего сексуальную брюнетку, моментально облетело все СМИ. Всех теперь волнует один вопрос: как на снимки отреагирует актриса Хлоя Морец , с которой Бруклин еще недавно встречался? И в курсе ли вообще Хлоя, что их отношениям с сыном известного футболиста, видимо, пришел конец? Примичательно, что ни Бруклин, ни Хлоя пока не удалили фотографии друг друга из соцтальных сетей.

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец

Пока никаких комментариев ситуации от Хлои не последовало, в центре обсуждений личность новой возлюбленной Бруклина Лекси Вуд. Лекси — модель, к двадцати годам она успела появиться в таких журналах как, Vogue Japan, Galore, Cosmopolitan Russia и Playboy. На ее Instagram подписано почти 90 тысяч поклонников, которые не устают восхищаться формами юной красотки.

Выбор Бруклина нам понятен, еще бы, Лекси, очень сексуальная и привлекательная девушка. Посмотрите сами!

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