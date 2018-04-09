Ещё
Сына Виктории Бекхэм застукали за поцелуями с моделью Playboy
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сына Виктории Бекхэм застукали за поцелуями с моделью Playboy 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Не зря говорят, что чужие дети растут быстро. Вот и Бруклин Бекхем незаметно превратился из нескладного подростка в привлекательного мужчину, у которого отбоя нет от девушек. На днях 19-летнего сердцееда застукали с новой подружкой 20-летней канадской моделью Лекси Вуд.
Бруклин и его новая избранница появились в салоне известного тату-мастера Doctor Woo в Лос-Анджелесе. Бекхэм и Вуд не скрывали своих нежных чувств, весело разговаривали, обнимались и целовались.
Бруклин Бекхем и Лекси Вуд  Бруклин Бекхем и Лекси Вуд  Бруклин Бекхем и Лекси Вуд  Бруклин Бекхем и Лекси Вуд  Бруклин Бекхем и Лекси Вуд  Фото Бруклина, целующего сексуальную брюнетку, моментально облетело все СМИ. Всех теперь волнует один вопрос: как на снимки отреагирует актриса Хлоя Морец, с которой Бруклин еще недавно встречался? И в курсе ли вообще Хлоя, что их отношениям с сыном известного футболиста, видимо, пришел конец? Примичательно, что ни Бруклин, ни Хлоя пока не удалили фотографии друг друга из соцтальных сетей.
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец
Пока никаких комментариев ситуации от Хлои не последовало, в центре обсуждений личность новой возлюбленной Бруклина Лекси Вуд. Лекси — модель, к двадцати годам она успела появиться в таких журналах как, Vogue Japan, Galore, Cosmopolitan Russia и Playboy. На ее Instagram подписано почти 90 тысяч поклонников, которые не устают восхищаться формами юной красотки.
Выбор Бруклина нам понятен, еще бы, Лекси, очень сексуальная и привлекательная девушка. Посмотрите сами!
Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Лекси Вуд  Топ 20 самых нежных селфи звездных пар  Звездные пары, которые потрясли соцсети новостью о разрыве
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Натали Неведрова: «Дочка не знает, что у меня день рождения Чистый четверг: как провести самый хозяйственный день в году Спорт и секс: Джиджи Хадид в эротичных легинсах на пробежке
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гребенкина обозвала «мамочек» дурами3
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения9
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки29
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам11
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение