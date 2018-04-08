Дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта в гостях у семьи рэпера

Сторми Вебстер с самого детства окружена пристальным вниманием, и не только фанатов ее родителей, но и своей большой семьи.

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Так, в Сети появилась информация, что малышка вместе со своим отцом уехала в Техас, чтобы познакомиться с его родными и близкими. Говорят, мама рэпера подготовила грандиозную вечеринку в честь своей внучки. По сообщениям инсайдеров, бабушка Сторми потратила около 7 тысяч долларов только на цветочные инсталляции. Фото смотри здесь.

А брат Трэвиса (25) Джошуа поспешил поделиться фотографией с новорожденной племянницей. В своем Snapchat он написал: «Так счастлив наконец держать на руках мою красивую Сторми».

А вот поехала ли Кайли (20) вместе с любимым и дочкой — неизвестно. В ее соцсетях только помады.

Напомним, Дженнер и Скотт стали родителями 1 февраля. Кстати, беременность телезвезда скрывала все 9 месяцев.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/doch-kajli-dzhenner-i-trevisa-skotta-v-gostyah-u-semi-repera/