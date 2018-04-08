92-летняя американка раздумала умирать, узнав о скором рождении праправнучки

Еще совсем недавно вся многочисленная родня 92-летней Джин Роупер готовилась к худшему. У пожилой женщины стремительно прогрессировало заболевание почек, и врачи давали ей максимум три недели. Но однажды все изменилось.

Джин Роупер уже не вставала с постели, когда одна из правнучек, 24-летняя Кайла Трэйси, принесла ей радостную новость — она беременна! Более того, девушка должна была родить девочку, которую решила назвать двойным именем Магнолия Джин, и второе выбрано в честь прабабушки. Дело в том, что в семье Роуперов традиционно рождаются почти одни мальчики, поэтому это известие принесло пожилой женщине невероятное счастье. И Джин дала правнучке торжественное обещание не умирать, пока она не возьмет на руки свою праправнучку. И после произошло настоящее чудо.

По словам Кайли, ее прабабушка была просто в восторге, что скоро увидит малышку. «Она вдруг совершенно изменилась, у нее как будто появилась энергия», — вспоминает девушка. Магнолия Джин родилась в канун Нового года. А через несколько дней малышку привезли в гости к прапрабабушке. Кайли рассказала, что к этому моменту Джин Роупер почти не вставала из кресла-качалки и уже не ходила. Однако пожилая женщина сама вышла из спальни и спустилась по ступенькам, чтобы лично встретить нового члена семьи. «Это было просто невероятно!», — говорит молодая мама.

Кайла опубликовала фотографии первой встречи своей прабабушки и своей дочки на страничке в Фейсбуке и в ответ получила множество теплых и восторженных комментариев от подписчиков: «Это самые приятные фотографии, которые я когда-либо видел» «Счастья вашей изумительной семье!» «Как я рад за вас всех. А я даже никогда не видел свою бабушку» «Дети дают невероятную энергию для жизни» «Эти фотографии действительно бесценны. Берегите их!» «Замечательная история. До слез…» «Смотрю и не могу насмотреться на снимки. Это так мило и потрясающе!».

Однако чудеса на этом не закончились. Здоровье Джин Роупер продолжает улучшаться с каждым днем. А недавно пожилая женщина отметила 75-летие брака со своим мужем и устроила по этому поводу роскошный праздник.

А 99-летней Тао Порчон-Линч некогда думать о болезнях. Ведь она является самой пожилой в мире преподавательницей йоги. Пожилая женщина также много путешествует по миру и профессионально танцует.