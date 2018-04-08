Ещё
Девушка с огоньком! Бруклин Бекхэм променял Хлою Морец на дерзкую модель Playboy
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка с огоньком! Бруклин Бекхэм променял Хлою Морец на дерзкую модель Playboy 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Судя по всему, на этот раз ребята окончательно рассталаись. По крайне мере Хлоя явно не придет в восторг от новых фотографий, сделанных папарацци, на которых Бруклин страстно целует 20-летней модель Playboy Лекси Вуд. Бруклин и Лекси прекрасно проводили время в одном из голливудских баров и не пытались скрывать свою страсть от откружающих, в том числе и от фотографов.
Новая избранница Бруклина Бекхэма — девушка явно без комплексов. Лекси Вуд снималась для известного мужского журнала Playboy и неоднократно принимала участие в очень откровенных фотосессиях, в которых позировала без одежды. На новых фото, сделанных папарации, видно, что Лекси замечательно себя чувствует в обтягивающей белой майке без бюстгальтера. В Instagram Вуд тоже демонстрирует себя во всей красе и не раздевается полностью, разве только потому что это противоречит правилам популярного фотоприложения. В общем, Лекси Вуд, определенно, противоположность скромной Хлои Морец. Бруклин, что скажут мама и папа?!
WMJ.ru: последние новости
Хантингтон-Уайтли в хиджабе из пайеток, Дженнер с огромным попугаем и другие герои глянцевых обложек в апреле Прощай, королева глянца? Таблоиды рассказали, кто сменит Анну Винтур на посту шеф-редактора Vogue Йога, пилатес или кроссфит? Названы самые непопулярные виды тренировок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании6
Какой эффект виагра оказывает на женский организм2
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой37
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад136
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур7
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение