Девушка с огоньком! Бруклин Бекхэм променял Хлою Морец на дерзкую модель Playboy

Судя по всему, на этот раз ребята окончательно рассталаись. По крайне мере Хлоя явно не придет в восторг от новых фотографий, сделанных папарацци, на которых Бруклин страстно целует 20-летней модель Playboy Лекси Вуд. Бруклин и Лекси прекрасно проводили время в одном из голливудских баров и не пытались скрывать свою страсть от откружающих, в том числе и от фотографов.

Новая избранница Бруклина Бекхэма — девушка явно без комплексов. Лекси Вуд снималась для известного мужского журнала Playboy и неоднократно принимала участие в очень откровенных фотосессиях, в которых позировала без одежды. На новых фото, сделанных папарации, видно, что Лекси замечательно себя чувствует в обтягивающей белой майке без бюстгальтера. В Instagram Вуд тоже демонстрирует себя во всей красе и не раздевается полностью, разве только потому что это противоречит правилам популярного фотоприложения. В общем, Лекси Вуд, определенно, противоположность скромной Хлои Морец. Бруклин, что скажут мама и папа?!