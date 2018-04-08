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«А перья зачем?»: Полина Диброва вместе с сыновьями украсила пасхальные куличи
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«А перья зачем?»: Полина Диброва вместе с сыновьями украсила пасхальные куличи 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Супруга известного шоумена Полина Диброва вместе с тремя сыновьями занималась подготовкой к Пасхе. Женщина и мальчишки украшали куличи, причем так оригинально, что некоторым это даже не понравилось.
28-летняя жена телеведущего Дмитрия Диброва рассказала, что в их семье существует традиция украшения пасхальных куличей. Дети с мамой занимаются этим кропотливым и интересным делом. После того, как куличи были готовы, Полина вместе с сыновьями съездила освятить их в храм в Дарьино. «Традиция нашей семьи — украшение с мальчиками пасхальных куличей. Малыши ждут с нетерпением, когда можно стащить лакомство и положить его прямиком в рот. Для детских куличей выбираю их любимые сладости», — подписала серию видео Диброва.
Полина рассказала, что в детстве, которая она провела в Ростове, пасхальную выпечку называли пасками, при этом слово «куличи» вообще не употреблялось. Диброва поинтересовалась, как было в семьях ее подписчиков. Многие поклонники восхитились оригинальным украшением пасхальных куличей звездной семье. Однако нашлись и те, кому новые тенденции в украшении не пришлись по вкусу. Кроме того, поклонники Дибровой рассказали, как в их городах называют пасхальные куличи. «Необыкновенно красивые, жаль не могу попробовать» «Ну какая же красота! У нас в Ставропольском крае до сих пор говорят на кулич-паска!» «А перья-то зачем?»
«Ну накидала всего… И перья тебе, и апельсины, и орехи. Безвкусица» «Как это мило! Какие-то новые пасхальные мотивы» «В Одессе тоже пасками зовут» Полина Диброва и Дмитрий Дибров познакомились на конкурсе красоты и, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, влюбились друг в друга. В 2009 году они создали семью, в которой воспитывают троих сыновей: Александра, Федора и Илью.
Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 5 Апр 2018 в 2:50 PDT Любопытно, что Полина Диброва считает, что родителям лучше быть строгими в воспитании детей, нежели потакать всем их капризам.
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