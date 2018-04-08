Китаец нашел свою потерянную дочь спустя 24 года

Ван Минцин и его жена Лю Дэнин из небольшого китайского городка потеряли свою трехлетнюю дочь Цифэн 24 года назад. Супруги торговали фруктами и не заметили, как их малышка исчезла в неизвестном направлении.

После этого Ван Минцин с женой буквально излазили все окрестности и давали объявления в газетах. Однако их дочка «как сквозь землю провалилась». Почти четверть века супруги не теряли надежды найти потерянную девочку, однако с каждым годом эти шансы стремительно уменьшались. Ведь даже если малышка и выжила, она должна была вырасти и сильно измениться.

Три года назад мужчина устроился работать в такси. Он напечатал фотографию младшей дочери и написал, что потерявшаяся девочка на нее очень похожа. «Возможно, однажды на заднее сиденье моей машины сядет моя дочь», — говорил убитый горем отец. Он раздавал объявления о пропаже своим пассажирам и просил их ему помочь в поисках.

Постепенно история китайца стала достоянием национальных СМИ. Прочитав в газете о пропавшей девочке, один из художников-полицейских решил воссоздать ее на фотороботе во взрослом возрасте. Он распространил рисунок по социальным сетям, и тут произошло настоящее чудо. Китаянка Кан Ин была шокирована, увидев, насколько сильно похожа девушка на фотороботе на нее саму. Оказывается, все это время потерянная девочка проживала в 20 километрах от родного дома и была воспитана приемными родителями. По их словам, малышка была найдена 24 года назад на обочине дороги.

После проведенного теста ДНК было подтверждено, что Кан Ин является дочерью Ван Минцина и Лю Дэнины. Она приехала к своим родителям со своим мужем и двумя детьми, чтобы вновь обрести родную семью. «Мои усилия за 24 года не пропали даром! Моя дочь найдена, спасибо всем. Я не могу вам даже передать, сколько надежды, разочарования и отчаяния мы прошли за это время», — со слезами на глазах заявил журналистам счастливый отец.

Красота китайских женщин известна на весь мир. Но, как оказалось, некоторые из них еще и десятилетиями не стареют.