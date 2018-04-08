А отдувается папа

Знакомство с Юлией Григорьевой состоялось на собрании многодетных семей в управе Басманного района, после чего корреспондент «ВМ» захотел рассказать о москвичке и ее семье читателям.

Напрашиваясь в гости к Григорьевой, я собирался убить двух зайцев: во-первых, познакомиться с членами этой многодетной московской семьи, а во-вторых, посмотреть коллекцию кукол, сделанную руками Юлии. Та охотно согласилась, но предупредила, что застать всех Григорьевых вместе сложно.

— Муж у меня — неуловимый Джо, — улыбается Юлия, открывая дверь. — Сейчас на гастролях в Германии. Он же артист… Оказывается, супруг Григорьевой — Вячеслав Маринюк — работает в прославленном коллективе «Виртуозы Москвы».

— Он у меня заслуженный артист России, — не без чувства гордости произносит Юлия, — лауреат многих международных конкурсов.

В том числе и лауреат премии Шостаковича.

Сама Юлия тоже профессионально занималась музыкой: окончила музыкальную школу, Училище имени Гнесиных и Российскую академию музыки. С будущим мужем познакомилась во время учебы.

— Если помните, нас тогда еще посылали на картошку, — пустилась в воспоминания Григорьева. — Попали мы в один из подмосковных колхозов. Со Славой нас в пару поставили: я собирала с грядки картофель и бросала в корзину, а он был грузчиком.

Больше они уже не разлучались. Поженились еще студентами.

После окончания академии у Юли и Вячеслава родилась Анечка. Как ни пыталась, устроиться по специальности Юля не смогла: на дворе были лихие 90-е… Выживали на зарплату мужа, который вертелся как мог. Выручали его командировочные и гонорары от записи на радио. Свободного времени у Вячеслава никогда не было.

— Помню, когда в 2002 году родился сын, он приехал встретить меня из роддома в перерыве между репетицией и записью на телевидении, — рассказывает Григорьева. — Спешил, но страшно радовался, что у него появился наследник.

Привез Вячеслав семью уже в свою квартиру на Басманке: жилье пусть небольшое, зато отдельное. Сегодня старшая дочь Аня, окончив Архитектурный институт, работает в одной из крупных дизайнерских компаний.

— По ее проектам отделываются дорогостоящие квартиры, — рассказывает Юлия. — Дочь уже привыкла к красивым вещам и отделкам, поэтому иногда, приходя к нам в гости, возмущается: «Мама, почему у вас ремонт из дешевых материалов»?

Анна трудоголик и пропадает на работе с утра до ночи: заказов очень много. Поэтому и выбрала себе жилье ближе к работе, чтобы не терять время на дорогу. А еще дочка любит заниматься творчеством для души: пишет картины маслом.

— А вот сын Арсений любит точные науки: математику и физику, — рассказывает Юлия Григорьева. — Поэтому и учился в физико-математической школе, а потом перешел в лицей имени маршала Чуйкова.

Парень в это время заходит на кухню, где мы беседуем, и объясняет, что сам захотел в это учебное заведение, потому что «там больше дают знаний». Девятиклассник присаживается за стол и начинает рассказывать о том, как это интересно и увлекательно — выводить формулы и производить расчеты.

— Однажды открыл фактериал, — вспоминает Арсений. — Радовался ужасно! А потом узнал, что он уже открыт до меня. Вот тогдато и решил получить как можно больше знаний, чтобы в следующий раз сделать оригинальное открытие… Мама добавляет, что сын хочет спроектировать вечный двигатель или машину времени.

— Как в фильме «Гостья из будущего», чтобы во времени перемещаться? — интересуюсь я.

— Нет, хочу, чтобы мои открытия людям помогали, — отвечает Арсений.

Пока мы разговариваем, младшая, шестилетняя Ольга, возится с карандашами и бумагой, рисуя кошку.

— У меня животные лучше всего получаются, — сообщает юное дарование. — Когда стану художницей, буду их рисовать. А еще маму. Поглядите, какая она красивая на картине с арфой, — показывает Ольга на стену, где Юлия изображена в роскошном бальном платье XIX века.

— Это фотошоп на холсте, заказывали специально в фотосалоне, — улыбается Юлия.

С ее слов, это напоминание о молодости: состояться в профессии многодетной маме не пришлось: занималась детьми.

— Но я не жалею, — говорит Юлия. — За нас двоих отдувается муж. Он — первая виолончель в «Виртуозах Москвы». Но я тоже нашла занятие, которое понастоящему люблю.

Когда в семье родился третий ребенок, игрушки для маленькой Оли мама начала делать сама. Потом перешла на куклы. Знакомые, увидев, как это у нее получается, стали делать заказы. Начали рекомендовать знакомым.

Так хобби стало бизнесом.

Женщина открыла интернет-магазин по продаже кукол и материалов для изготовления игрушек.

— Увлеклась еще и изготовлением одежды для кукол, — хвалится Юлия. — Помогает в этом дочка. Подсказывает как лучше сделать. Ей же виднее: ведь я делаю работы для детей…

Сейчас Григорьеву часто приглашают участвовать в выставках кукол, где она представляет свои работы.

— Есть у нас в семье несколько любимых кукол, которые я ни за что никогда не продам, — говорит Юлия Григорьева. — Они у нас хранятся как семейные реликвии, это наши домовые, поэтому и расстаться с ними невозможно.