7 правил поведения на новой работе

Нет второго шанса произвести первое впечатление — простая истина, о которой мы забываем, приходя на новую работу. Как себя вести, на что обращать внимание, на что претендовать в том случае, если вы получили новую должность и шагнули в неизвестный мир, созданный работодателем?

Быть активным

Не путать с любопытным, вездесущим, всюду нос сующим. Активность в данном случае символизирует ваше желание разобраться в собственных обязанностях, найти пути решения, помочь другим, не пренебрегая своими делами. Как только вы оказались в чужом офисе, среди незнакомых людей, стартует стрессовое состояние. Оно может привести к желанию затаиться, закрыться, промолчать. Старайтесь побороть такую реакцию. Если работодатель мудрый, он даст время на адаптацию, но так бывает не всегда. Современные требования жестоки: для человека с амбициями нет времени на раскачку. Даже если желание убежать и все бросить родилось в вашей голове, поборите его, выпейте кофе и вперед: спрашивайте (в меру), общайтесь, знакомьтесь с коллегами.

Не критиковать

Ваше мнение может быть полезным, но не сообщайте о нем, если вас не спросили. Критиковать можно, озвучивая собственные эмоции и желания: если в офисе слишком жарко, сообщите о том, что чувствуете это, скорее всего, вам предложат варианты решения проблемы (включить кондиционер, открыть окно). Но вот отпускать комментарий из серии: «как вы тут еще работаете, в такой духоте?» — не стоит. То же самое касается рабочей критики: не обсуждайте других сотрудников в негативном ключе, не старайтесь переделать всех и рассказать «как нужно». Для этого придет время, когда вы станете руководителем. А пока следует оценить обстановку и говорить по делу.

Помнить о субординации

Панибратство с порога — плохой сигнал. Вы еще не знаете человека, а уже называете его «дружок», и предлагаете провести перерыв вместе. Если ваш коллега позитивен и открыт к общению, это не значит, что все дозволено. Даже если в офисе царит веселая и непринужденная атмосфера, не следует чувствовать себя «своим в доску». Не вклинивайтесь в разговор и не отпускайте комментариев, если вас не пригласили вступить в беседу. Познакомьтесь, представьтесь, поддержите разговор, но переходить на тесное общение в первый день не следует. Во-первых, вы еще не изучили коллектив, во-вторых, коллектив еще не присмотрелся к вам.

Соблюдать правила

В каждой компании своя корпоративная культура. Где-то принято ходить на перерывы в определенное время, где-то курить только после работы, где-то пить кофе на рабочем месте. Присмотритесь к негласным привычкам своих коллег и соблюдайте их. Не следует навязывать свое видение идеальной офисной жизни. Это касается графика работы, дресс-кода, корпоративной этики, дополнительных условностей, принятых коллективом еще до вас.

Если вы продемонстрируете вызывающее поведение, оно будет расценено, как опасное. В любом коллективе нужны управляемые сотрудники (не значит «пассивные» и «безвольные») — специалисты, которые умеют работать в определенных рамках. Конечно, речь не идет о таких рамках, которые полностью нарушают права наемного работка в частности, и человека, в целом. Тут говорится о правилах этикета, вежливости и соблюдении определенных требований, установленных работодателем.

Не говорить «Гоп!»

Не бейте себя кулаком в грудь, обещая исполнения нереальных планов. Разочарование — самая нежелательная реакция, которая может наблюдаться у работодателя. Продвигайтесь медленными, но верными шажками. Не стоит показывать все козыри сразу: осмотритесь, обратите внимание на компетенции коллег, которых больше всего ценят в коллективе.

Если вы знаете больше, чем указано в резюме — это будет несравненным плюсом. Постепенно продемонстрируйте знания, расскажите о программах, с которыми умеет работать, сделайте чуть больше, чем обещали. Но воздержитесь от того, чтобы брать на себя повышенные обязательства и заявлять во всеуслышание о том, что расправитесь с задачей повышенной сложности в два счета.

Не вспоминать прошлую работу

Не стоит к месту и не к месту говорить о том, какие бонусы и замечательные условия были на прошлой работе. Также, не следует критиковать предыдущего работодателя, распевая дифирамбы нынешнему. Если вас не спрашивают о прошлом, не начинайте разговор. Факт постоянных возвращений к былым традициям, офису, устройству рабочего дня и замечательным (или невыносимым) коллегам, обесценивает людей, находящихся с вами в данный момент.

Особенно важно не выговаривать о стратегии более эффективного управления людьми на прошлом месте работы вашему нынешнему руководителю. Не вступайте в словесные баталии с директором, если у вас еще не авторитета, и если это не принято в данной организации. Особенно важно воздержаться от замечаний и сравнений в присутствии нескольких лиц. Если нынешние коллеги активно интересуются тем, как поздравляли дам 8 марта в вашей прошлой организации, об этом можно рассказать, не давая оценок.

Решать проблемы, а не создавать их Самый ценный работник в организации — уникальный специалист, который умеет делать то, за что не берутся остальные. Если руководитель говорит о сложностях, не стоит вздыхать и печалиться, подумайте о том, какую помощь вы можете предложить со своей стороны. Генерируйте идеи, не бойтесь труда, демонстрируйте амбиции деликатно, и вы сможете не только быстро освоиться в новом коллективе, но и уверенно подняться по карьерной лестнице.