Матрешки, розы, птичьи гнезда: смотрим, как дончане украшали яйца и куличи

Сегодня, 8 апреля, православные отмечают свой главный праздник — Пасху. Мы немного поискали по социальным сетям и собрали фотографии самых красивых и оригинальных пасхальных атрибутов. Сразу видно — многие наши земляки не ищут легких путей в виде наклеек из магазинов, а вкладывают в украшение куличей и яиц всю душу и воображение.

Вот такими розами и имбирными птичками украсила куличи ростовчанка Оксана Антонова.

— Тесто бездрожжевое, с апельсиновыми цукатами моего производства, с натуральной ванилью, в общем, не только красиво, но и очень вкусно, — написала Оксана.

Красиво и наверняка очень вкусно!

Имбирных цыплят, а еще ангелов, кроликов и букеты мимозы испекла и жительница Волгодонска Ольга Морозова

Кролики, цыплятина, мимозы… И как съесть такую красоту?

Вот такое птичье гнездо своими руками сделала Варвара Батырева.

Славное гнездышко, не правда ли?

— Со светлым Христовым воскресеньем! Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарит здоровье и душевное равновесие. В этом году украсила яйца в технике декупаж. Результатом довольна, — написала Виктория Григорян.

Ростовчанка украсила яйца в стиле декупаж

Красивая композиция, не правда ли?

Очень миленькие матрешки!

Яйцо с Мэрилин Монро и эмблемой Гриффиндора —

почему бы и нет?

Наверху этого кулича расцвел мак.

Кулич с маком

А вот какая милая композиция получилась у Евгении Рыжковой.

— Я влюбилась в этот кулич! И кто сказал, что серебро не сочетается с золотом? По мне, очень нежный получился, даже, я бы сказала, девчачий, — написала ростовчанка.

Очень красивая и нежная композиция

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