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Матрешки, розы, птичьи гнезда: смотрим, как дончане украшали яйца и куличи
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Матрешки, розы, птичьи гнезда: смотрим, как дончане украшали яйца и куличи 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 8 апреля, православные отмечают свой главный праздник — Пасху. Мы немного поискали по социальным сетям и собрали фотографии самых красивых и оригинальных пасхальных атрибутов. Сразу видно — многие наши земляки не ищут легких путей в виде наклеек из магазинов, а вкладывают в украшение куличей и яиц всю душу и воображение.
Вот такими розами и имбирными птичками украсила куличи ростовчанка Оксана Антонова.
— Тесто бездрожжевое, с апельсиновыми цукатами моего производства, с натуральной ванилью, в общем, не только красиво, но и очень вкусно, — написала Оксана.
Красиво и наверняка очень вкусно!
Имбирных цыплят, а еще ангелов, кроликов и букеты мимозы испекла и жительница Волгодонска Ольга Морозова.
Кролики, цыплятина, мимозы… И как съесть такую красоту?
Вот такое птичье гнездо своими руками сделала Варвара Батырева.
Славное гнездышко, не правда ли?
— Со светлым Христовым воскресеньем! Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарит здоровье и душевное равновесие. В этом году украсила яйца в технике декупаж. Результатом довольна, — написала Виктория Григорян.
Ростовчанка украсила яйца в стиле декупаж
Красивая композиция, не правда ли?
Очень миленькие матрешки!
Яйцо с Мэрилин Монро и эмблемой Гриффиндора —
почему бы и нет?
Наверху этого кулича расцвел мак.
Кулич с маком
А вот какая милая композиция получилась у Евгении Рыжковой.
— Я влюбилась в этот кулич! И кто сказал, что серебро не сочетается с золотом? По мне, очень нежный получился, даже, я бы сказала, девчачий, — написала ростовчанка.
Очень красивая и нежная композиция
Если вы тоже хотите поделиться фотографиями своих куличей и пасхальных яиц, присылайте их в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте», и мы обязательно добавим их в наш фоторепортаж!
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