«Мои года — мое богатство»: Лариса Суркова поделилась рассуждениями о возрасте

Известный психолог и многодетная мама Лариса Суркова ведет личный микроблог, в котором дает много полезных советов подписчикам. Она поднимает актуальные вопросы и рассказывает, как справиться с той или иной ситуацией. В одном из недавних постов знаменитость решила обсудить возраст. По ее мнению, философское отношение к течению жизни будет оптимальным вариантом, ведь то, чего нельзя изменить, надо принимать как должное.

40-летняя Лариса Суркова — одна из тех психологов, которые с радостью дают читателям информацию. Она открытая и позитивная, потому пытается помочь советами тем, кто в них нуждается. На для она поделилась рассуждениями о возрасте, а также рассказала, почему не считает нужным его скрывать: ««Почему вы не скрываете свой возраст?» — спросили меня пару сотен раз. А смысл? Мне кажется, что играть в «Ой, а сколько дадите» — имеет смысл, когда есть понимание, что ответов, которые принесут радость, будет процентов 90. А когда есть шанс услышать «55», как мне любят сказать уважаемые подписчики, то лучше в эту игру не играть. А еще, это вопрос самооценки. Вот я хорошо осознаю, что в 40 я однозначно интереснее, чем в 20, так что это предмет радости».

Суркова вспомнила, как в детстве брала в руки расческу вместо микрофона и пела «Мои года — мое богатство», не понимая до конца значения этих слов. Но уже тогда Лариса осознавала, что возраст не может быть поводом для неловкости или даже стыда: «Проговаривание возраста вслух, это принятие себя, для меня точно. Просто осознаю себя такую, какая я есть и принимаю с недостатками и достоинствами. Это не самая простая история, я долго к ней шла и теперь горжусь».

По словам психолога, автора 15 книг и кандидата наук, она боится, что люди могут узнать то, что от них скрывают и это станет неприятным открытием, потому она откровенно говорит о том, что ей 40 лет. Лариса Суркова считает, что называть или скрывать возраст — личное дело и все не могут жить по одному шаблону, так как одним он будет комфортен, а другим — нет. У подписчиков свои мнения насчет озвученной темы, но многие в целом согласны с позицией Сурковой: «Мне сегодня тоже 40 стукнуло. Особо не скрываю. Люблю удивлять». «Выгляжу я на лет 27-30. Когда называю свой истинный возраст, у людей реально шок на лице. И вот именно сейчас задумалась, может и вправду не говорить, так как это выглядит, будто я специально возраст указываю выше». «Мне 30, я не скрываю. Но страшно выглядеть немолодо…»

«Стесняюсь своего возраста, кажется, что я должна быть моложе, казаться моложе. Пугает, что муж будет стареть медленнее меня». «Мне кажется, если выглядишь хорошо и ухаживаешь за собой — то возраст можно озвучивать смело, а если не следишь за собой — то немедленно начать это делать и после этого озвучивать свой возраст». «Я не скрываю. Счастлива в своем возрасте». «Не скрываю. Дают обычно больше лет — за угрюмость». «Я не скрываю, я годами горжусь и тем, что я пять раз бабушка. Тоже считаю, что мои года — это мое богатство!»

Лариса Суркова помогла многим пользователям соцсетей справиться с негативными мыслями, которые одолевали их после трагедии в Кемерово, где при пожаре погибли десятки детей. Она указала, что после шока и психологического напряжения наступает эмоциональное истощение, с которым она тоже знает, как бороться.