Романтика за деньги: в Китае предлагают снять бойфренда напрокат

В Китае появилась новая услуга для молодых девушек, которые за небольшие деньги могут арендовать для себя бойфренда. Молодого человека можно арендовать почасово для романтической прогулки, ужина, празднования Нового года и прочих торжеств, однако в этот список не входят интимные услуги.

Мужчин в Китае гораздо больше, чем женщин, но все равно здесь имеется проблема с наличием второй половинки у девушек. Жаждущие романтики и внимания со стороны сильного пола гражданки теперь могут воспользоваться услугой компании Taobao и арендовать для себя бойфренда почасово. Всего в каталоге мужчин данного сервиса имеется более 300 потенциальных ухажеров.

Прокат кавалера на сутки отчаявшейся девушке будет стоить примерно $50, и за указанную сумму она получит объятия, прогулки за ручку, улыбки и теплые разговоры. По отдельному прейскуранту оплачиваются такие услуги, как рассчитанный на двоих романтический ужин и даже обычный поцелуй в щеку. Кроме того, молодого человека можно арендовать для совместного празднования Нового года, за что нужно заплатить в сумме не менее $80, притом с условием, что парень сможет провести ночь на отдельной кровати. Если предложить ему только диван, придется заплатить за услугу на $15 больше.

Один из сотрудников сервиса Taobao признался, что ему нравится его работа, поскольку он видит в этом личную выгоду. При помощи своей работы он хочет найти девушку, которая сможет разделять его интересы, ведь есть шанс, что именно с ней он обретет семейное счастье. Данный сервис начал свою работу в канун китайского Нового года, который праздновался в ночь с 9 на 10 февраля, а представители компании Taobao отметили, что данная услуга нашла отклик и на День святого Валентина, поэтому они намерены предоставлять ее круглогодично. В Европе уже есть подобный сервис, которым пользуются зачастую женщины в возрасте, например, для сопровождения на важную деловую встречу.]]>