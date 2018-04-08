Кейт Хадсон перестала скрывать «интересное положение»

38-летняя актриса рассказала, что в последнее время просто не могла заходить в социальные сети из-за слишком плохого самочувствия. От видео, снятых в популярных режимах, ее начинало тошнить. Подобный эффект вызывали фотографии еды в Инстаграм. Написание длинных постов ее изматывало до невероятной степени. Кейт сообщила поклонникам, что в последние месяцы лгала всем, что чувствует себя отлично, когда выходила на светские мероприятия с улыбкой на лице.

Причина такого недомогания оказалась очень простой и даже радостной. Актриса скоро снова станет мамой. Она показала трогательное видео, снятое во дворе собственного дома. На записи запечатлен очень значимый момент, когда Хадсон и вся ее семья узнают пол малыша, лопнув большие черные воздушные шары. В воздух отправилось множество маленьких розовых шариков, а беременная Кейт от радости запрыгала на месте.

Хадсон рассказала, что очень долго пыталась не привлекать внимание к своему интересному положению. Но живот уже начал расти, и скрывать этот факт стало бессмысленно. Актриса призналась, что прятаться от окружающих оказалось еще более изнуряющим, чем сильный токсикоз во время первого триместра. Кейт написала, что ее дети и муж очень счастливы скорому появлению в их семье маленькой девочки.