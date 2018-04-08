Ещё
Кейт Хадсон перестала скрывать «интересное положение»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейт Хадсон перестала скрывать «интересное положение» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
38-летняя актриса рассказала, что в последнее время просто не могла заходить в социальные сети из-за слишком плохого самочувствия. От видео, снятых в популярных режимах, ее начинало тошнить. Подобный эффект вызывали фотографии еды в Инстаграм. Написание длинных постов ее изматывало до невероятной степени. Кейт сообщила поклонникам, что в последние месяцы лгала всем, что чувствует себя отлично, когда выходила на светские мероприятия с улыбкой на лице.
Причина такого недомогания оказалась очень простой и даже радостной. Актриса скоро снова станет мамой. Она показала трогательное видео, снятое во дворе собственного дома. На записи запечатлен очень значимый момент, когда Хадсон и вся ее семья узнают пол малыша, лопнув большие черные воздушные шары. В воздух отправилось множество маленьких розовых шариков, а беременная Кейт от радости запрыгала на месте.
Хадсон рассказала, что очень долго пыталась не привлекать внимание к своему интересному положению. Но живот уже начал расти, и скрывать этот факт стало бессмысленно. Актриса призналась, что прятаться от окружающих оказалось еще более изнуряющим, чем сильный токсикоз во время первого триместра. Кейт написала, что ее дети и муж очень счастливы скорому появлению в их семье маленькой девочки.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дана Борисова устроилась на работу Джастин Бибер превратил свое тело в холст Мария Кожевникова приняла важное решение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать с несъеденными яйцами и куличом3
Пресняков опубликовал загадочный снимок2
Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании13
Какой эффект виагра оказывает на женский организм2
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой46
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение