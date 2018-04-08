«Откинем стереотипы»: Юлия Маргулис рассказала о любимых напитках

Звезда сериала «Молодежка» Юлия Маргулис проявляет большую активность в социальных сетях и часто рассказывает подписчикам какие-то факты о себе или делится размышлениями. На днях актриса решила поговорить о любимых напитках и том, не является ли вредность некоторых из них преувеличенной.

Многие люди не представляют своей жизни без кофе, и в своем Инстаграме Юлия призналась, что тоже входит в их число. По словам актрисы, она является заядлым кофеманом и может выпить за день пять, а то и больше кружек любимого напитка. Чтобы уменьшить вред от такого объема, Маргулис пьет кофе исключительно с молоком, благодаря чему напиток не так сильно окрашивает зубную эмаль, что крайне важно для нее, как для актрисы. Также Юлия рассказала, что всему остальному она предпочитает обычную воду, а вот газированные сладкие напитки употребляет совсем редко. Впрочем, для нее дело не в потенциальной вредности подобного питья, а во вкусовых пристрастиях. Маргулис призналась, что в целом считает предрассудки о вреде газировки несколько преувеличенными. В качестве примера она привела успешного предпринимателя, который в преклонных годах пьет сладкую газировку литрами и все равно остается в полном здравии.

Однако излишне злоупотреблять чем-либо актриса также не советует. А вот баловать себя время от времени ей кажется необходимым, о чем она и рассказала своим подписчикам. «Быть может мы откинем все эти стереотипы на счёт правильно/неправильно (главное все в меру) и будем просто жить и радоваться, каждому дарованному нам дню!» Среди поклонников Юлии оказалось множество тех, кто полностью разделяет ее пристрастия в напитках. Однако, как оказалось, некоторые из них все же стремятся к уменьшению объема выпиваемого кофе, что рекомендуют сделать и самой актрисе.

«Я тоже ужасный кофеман! Без чашки кофе утром я не человек.» «И я кофеман, но кофе только с молоком. Поэтому так тебя понимаю…» «Я тоже кофе люблю, но пью его не очень часто. Все же это не особо полезно, задумайтесь об этом!» «Очень хорошие слова. Жизнь так коротка что надо пробовать всё. Я тоже без кофе утро своё не представляю, пью каждый день без молока.»

Юлия Маргулис и раньше задумывалась о том, как принести больше радости в свою жизнь. Однажды она даже написала подробную инструкцию, как стать счастливым.