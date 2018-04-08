Что такое аллергия и как с ней бороться в весенний сезон 

Цветение ольхи и березы традиционно приходится на вторую половину весны. Аллергикам в этот период приходится особенно непросто.
Как отличить аллергию от обычной простуды и что делать, чтобы не допустить обострения? Аллергены специалисты разделяют на несколько видов. Они могут быть пыльцевыми, пищевыми, бытовыми, промышленными, лекарственными. Всего около десятка видов. Самыми крупными «поставщиками» пыльцы в европейской части России являются ольха, береза, орешник, тополь, полынь, злаки. Именно они являются мощнейшими аллергенами, на которые реагирует человек. Среди симптомов аллергической реакции — чихание, кашель, насморк, затрудненное дыхание. При этом за такими симптомами нередко может скрываться и респираторная инфекция, к примеру, ОРВИ, а также аллергия на домашнюю пыль. В таком случае, лучше обратиться за консультацией к профильному врачу. Они принимают во многих городских больницах и поликлиниках. — Существует также профильный центр аллергологии и иммунологии в городской клинической больнице № 52, — рассказал аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура. Заодно можно определить, что именно провоцирует аллергическую реакцию. Для этого нужно провести аллергодиагностику. Полученные результаты позволят более конкретно подходить к решению вопроса. К примеру, заблаговременно начинать принимать определенные препараты.
ПИК КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛЬЦЫ (В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ) Ольха — конец марта, апрель
Береза— апрель, май Тополь — конец апреля
Сосна — май, середина июня
Злаки — июнь, июль
Полынь — с середины июля по середину августа
Крапива — первая половина июля
Лещина — апрель
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