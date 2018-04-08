Выручка «Локомотива» после открытия нового фан-шопа выросла более чем в два раза

Об этом сообщил коммерческий директор клуба Игорь Смирнов.

Клубный фан-шоп, открывшийся 29 марта рядом со стадионом «РЖД-Арена», стилизован под железнодорожный вокзал. Такому эффекту способствуют арочный потолок, мозаика с эмблемой «Локомотива», а также большое количество чугунных и металлических элементов.

Конфигурация магазина выполнена таким образом, чтобы болельщикам было максимально удобно посетить всё его пространство. Фан-шоп делится на зоны спортивной формы от технического спонсора, повседневной одежды, отдела с принтом футболок, и кассу. Также в магазине существует отдел фарм-клуба «железнодорожников» — «Казанки».