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Беременная Кейт Миддлтон второпях сбежала из дома
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Беременная Кейт Миддлтон второпях сбежала из дома 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон упаковала свои чемоданы и уехала из родного дома. Беременная жена принца Уильяма готовится к приближающимся родам.
До появления наследника британского престола остаются считанные дни. Ушлые газетчики уже делают ставки. Предполагается, что важное для королевской семьи событие произойдет до конца апреля.
Последние недели Кейт провела сначала в доме родителей — Майкла и Кэрол Миддлтон — в Баклбери, а затем в собственном особняке в Сандрингеме, который находится в 185 километрах от Лондона. Герцогиня решила рожать в той же столичной больнице, в которой на свет появились принц Джордж и принцесса Шарлотта, поэтому ей пришлось второпях переезжать в Букингемский дворец, сообщает британский HELLO!
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз. Акушеры госпиталя Святой Марии, уже готовы встретить королевскую особу. В клинике освободили целое крыло для размещения высокопоставленной гостьи. Добавим, что этот роддом больше напоминает пятизвездочный отель, чем медицинское учреждение.
Кстати, недавно, Британский принц рассекретил имя своего будущего малыша. Уильям рассказал журналистам, что его настолько впечатлила игра футболиста Джека Грилиша, что он планирует назвать в честь спортсмена своего еще не родившегося малыша: «Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек», — выпалил радостный королевский наследник. После этой фразы принц замялся и добавил: «Или Джеки».
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Женский форум  Ещё 32 источника 
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