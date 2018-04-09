Скоро пополнение! Вспоминаем лучшие выходы Кейт Миддлтон во время беременности

Вот уже совсем скоро в королевской семье случится пополнение. Кейт Миддлтон (36) и принц Уильям (35) станут родителями в третий раз. Журналисты даже выяснили примерную дату родов герцогини — 23 апреля.

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Ну а пока Кейт ушла в декретный отпуск, и фанаты и члены семьи ждут радостного события, предлагаем вспомнить лучшие выходы Миддлтон в интересном положении.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skoro-popolnenie-vspominaem-luchshie-vyhody-kejt-middlton-vo-vremya-beremennosti/