В Лондоне началась подготовка к родам Кейт Миддлтон

До появления на свет третьего ребенка герцогини Кэмбриджской и принца Уильяма остются считанные дни. Поэтому в столице Великобритании активно готовятся к этому событию. Как пишет интернет-издание Woman.ru , около лондонского госпиталя St. Mary’s Hospital, где будет рожать герцогиня, появилось объявление: «Парковка закрыта до конца месяца в связи с предстоящим важным событием».

Герцог и герцогиня Кэмбриджские

Власти возьмут под контроль и работу прессы, предоставят места для ведения репортажа с места события. По инсайдерской информации, журналистам разрешат занять места госпиталя только после того, как будет объявлено, что Кейт Миддтон уже рожает. Официальная информация об этом будет опубликована в официальном Твиттере Кенсингтонского дворца.

Когда же ждать рождения малыша? Точная дата родов пока не известна, однако, как информируют источники, это событие должно состояться в период с 20 по 30 апреля.