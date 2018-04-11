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В Лондоне началась подготовка к родам Кейт Миддлтон
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В Лондоне началась подготовка к родам Кейт Миддлтон 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
До появления на свет третьего ребенка герцогини Кэмбриджской и принца Уильяма остются считанные дни. Поэтому в столице Великобритании активно готовятся к этому событию. Как пишет интернет-издание Woman.ru, около лондонского госпиталя St. Mary’s Hospital, где будет рожать герцогиня, появилось объявление: «Парковка закрыта до конца месяца в связи с предстоящим важным событием».
Герцог и герцогиня Кэмбриджские
Власти возьмут под контроль и работу прессы, предоставят места для ведения репортажа с места события. По инсайдерской информации, журналистам разрешат занять места госпиталя только после того, как будет объявлено, что Кейт Миддтон уже рожает. Официальная информация об этом будет опубликована в официальном Твиттере Кенсингтонского дворца.
Когда же ждать рождения малыша? Точная дата родов пока не известна, однако, как информируют источники, это событие должно состояться в период с 20 по 30 апреля.
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