5 способов запомнить прочитанное

Размышляя о памяти, можно сделать несколько выводов. Первый — память избирательна. Согласитесь, есть странность в том, что вы отлично помните кто вы, где находитесь и что запланировали на день, но при этом, прочитанное вылетает из вашей головы мгновенно. Второй вывод напрямую связан с первым. Что именно выбирает ваша память и как происходит отбор? Если у человека нет специфического расстройства этой функции нервной системы, он может организовать ее работу так, чтобы отлично запоминать всё необходимое.

Выбирайте бумажные текстовые источники

Мы говорим о ситуации, когда вам действительно нужно извлечь пользу из прочитанного, а не найти развлекательный контент на час. Это доказано и произнесено многими выдающимися учеными вслух: физиология восприятия текстов на бумаге и на мониторе компьютера (планшета, телефона) сильно различается.

В исследовании, проведенном Анной Манген, дети читали детективный рассказ в книге и на мониторе, через приложение. Детектив отличается от любого другого жанра логичностью повествования. Все события связаны друг с другом. Они помогают добраться до сути, раскрыть тайну. После прочтения одну и другую группу подростков попросили расположить 14 событий из текста в хронологическом порядке. И что же в результате? Подростки, использовавшие приложение, с этим заданием не справились вовсе.

На тему восприятия текста провели массу других исследований. Все они, как одно говорят нам: читайте книги, пишите от руки. Хотя бы тогда, когда нужно вникнуть в тему и получить результат. Это неудобно, затратно, но эффективно.

Не занимайтесь скроллингом

Если у вас нет другого источника и перед глазами только монитор, обратите внимание на манеру, которую вы используете при прочтении. Оттолкнемся от физиологических особенностей мозга: из двух задач он выбирает самую простую. Если перед глазами сложный текст, мозг даст команду «пролистать» его как можно скорее. Такое быстрое пролистывание получило название «F-скроллинга» — бездумно, на автомате, без заострения внимания на прочитанном, мы несемся к финалу статьи. При этом сознание нас обманывает, давая сигнал о том, что «задача выполнена». Вы думаете, что добравшись до итогового предложения, вы завершили чтение, и со спокойной душой переходите к новому тексту. Запомнили вы что-нибудь? Конечно, нет. Вы это даже не прочитали.

Читайте историю

Мы очень любим истории. С древних времен. Сказки, легенды, а позже фильмы и нарративы стали «нашим всем». Даже если вам кажется, что story-telling вас не увлекает, он увлекает ваш мозг. Вспомните любого человека из вашего окружения — он состоит из легенд. Вы знаете его историю (биографию), ситуации из жизни, которые с ним происходили («короткометражки»), его мечты и планы (сюжеты, в которые сложится его жизнь, если случится что-то задуманное). Превращая полученную информацию в историю с началом, кульминацией и развязкой, мы делаем ее завершенной и понятной. Только после этого она перестает морочить голову и удобно укладывается в мозгу.

Читая статью, рецензию, советы, книгу, превращайте тексты в истории. Если вы уложите события в хронологическом порядке, запомнить прочитанное будет проще. Каждый новый виток информации подгоняйте под получившийся сюжет, представляйте визуально. Тогда все абзацы, словно герои пьесы, будут стоять по местам, и сыграют нужные роли: и главные (ядро, тема текста), и второстепенные, из серии «кушать подано!» (незначительные детали, нюансы, дополнения).

Поймите прочитанное

Обратите внимание на странный феномен: любой читающий думает, что текст ему абсолютно понятен. Переходя от абзаца к абзацу, он чувствует себя вовлеченным в тему. Но стоит отложить источник — в голове образовывается черная дыра, которая уже поглотила все, что помнилось только что. Одна из причин — вы на самом деле ничего не поняли. Вы только лишь восприняли текст. Вы его расшифровали, но он не дошел до вас так, как это требуется для истинного проникновения в суть вещей.

Протестируйте себя. После прочитанного расскажите о тексте сначала кратко (тезисно), затем просто (словно для пятилетнего ребенка), затем подробно. Если все три задания вам поддались, скорее всего, суть вы уловили. Другой вопрос, что вы могли понять написанное не так, как того желал автор. Поэтому после вашей интерпретации следует прочитать его еще раз, и убедиться в том, что ваш пересказ близок к истине.

Сделайте хоть что-то По-настоящему мы запоминаем и понимаем лишь то, что опробовано на практике. Почему вы так и не использовали полезные лайфхаки, так и не поменяли образ жизни, так и не стали другим? Потому что вы не вывели теоретическую составляющую в реальность. Чтобы действительно запомнить и понять прочитанное, нужно его опробовать. Если речь о художественном произведении, которое нужно оставить в памяти, напишите о нем рецензию, посмотрите экранизацию, обсудите на форуме. Если текст связан с советами — опробуйте их в жизни. Тогда ни один из них не ускользнет из памяти — это будет часть вас самих, настоящая, материальная, долговечная.

Ну и напоследок: о чем был этот текст? Прежде чем закрыть страницу, вспомните все 5 советов, расскажите о них сначала кратко, затем просто и, в заключение, подробно…Ну, в общем, вы поняли.