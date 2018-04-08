Почему русские скрывали свои настоящие имена

Первые иноязычные имена появились на Руси благодаря варягам-скандинавам. Кстати, именно такие варяжские имена, как Игорь, Ольга и Олег в настоящее время являются одними из самых востребованных. Хотя в древности они пользовались популярностью только среди людей княжеского рода. Простой люд не понимал подобных имен и практически их не использовал.

Как известно, в 988 году князь Киевский Владимир окрестился в Корсуни. После крещения киевский князь получил имя Василий, которое и считается одним из первых христианских имен на Руси.

Новые имена

В период крещения Руси каждый крестьянин получал новые «чудные» имена, которые казались странными, и запомнить их было довольно трудно. Феодор, Кирилл, Варвара — вместо Храбр, Ждан, Прекраса.

Интересно, что на Руси имя «Зоя» относилось к числу редчайших. Вплоть до рубежа XIX-XX веков оно употреблялось не часто и только в монашеской среде.

При имянаречении славяне руководствовались массой правил, а чаще запретами. Например, считалась плохим знаком «давать имя на имя». То есть нельзя было использовать имя, которые уже носит один из людей, живущих в том же доме.

Иначе один из тезок может умереть. В основе суеверия лежит мнение, что у каждого имени есть свой дух-хранитель, который не в состоянии уследить сразу за двумя людьми в одном доме.

В современное время эта примета деформировалась — считается, что не следует называть сына по имени отца, так, чтобы имя и отчество не были одинаковыми.

Судьба имени

Считалось, что носители одного имени разделяет похожая судьба. Поэтому нельзя было называть ребенка в честь недавно умерших близких родственников, чтобы малыш не погиб. Аналогичным поверьем является запрет называть новорожденных именами слабоумных людей или беспробудных пьяниц, чтобы ребенок не перенял их особенности.

Однако, традиция разрешает нарекать ребенка в честь умершего деда или бабки, если они были счастливы и удачливы. Хорошая судьба, по преданиям славян, наследовалась через поколение.

Частенько в давние времена скрывали от посторонних имя ребенка. А если человек слишком активно интересовался, его начинали подозревать в недобром, выгнать из избы и поколотить тоже могли. Считалось что нечистая сила, и порча могут наводиться только «на имя». А если настоящее имя жертвы не известно, то злые духи совершенно бессильны. Поэтому до момента крещения старались не рассказывать никому имя ребенка, чтобы не причинить ему вреда.

Кроме того, на Руси часто было принято скрывать настоящее имя (данное при крещении), на людях называясь ложным. Даже в браке жена зачастую называла мужа «Муж» или «Мой».

Крестили ребенка и давали ему имя по Святцам обычно на восьмой день, а если ребенок слабый, то сразу же после рождения. На Руси именины праздновались пышнее, чем день рождения, так как они были важнее в жизни человека.