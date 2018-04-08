В мкрн Солнечный Красноярска рушится подпорная стена

Подпорная стена в микрорайоне Солнечный Красноярска угрожающе накренилась и грозит обвалится. Некоторые блоки уже начинают падать. Фотографии происходящего жители публикуют в социальной сети. Деструктивные процессы в кладке спровоцировали талые воды.

По словам местного жителя Алексея Ефимова, один такой бетонный блок весит 720 килограммов, а по дорожке мимо опорной стены в школу ходя дети. В прошлом году управляющая компания разместила предупреждающие таблички. Как шутят жители, «таблички не помогли», стена продолжает разрушаться. «Стена стала расползаться дальше вопреки сдерживающей магии предупредительных табличек».

О ситуации с подпорной стеной также рассказал на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Александр Глисков . Он разместил фото документа с ответом администрации по поводу стены. Именно после его обращения возле стены появились таблички. По словам депутата, проект ремонта у администрации уже есть, к нему должны приступить в наступившем году. Оостаётся надеяться, что ремонт успеют сделать до обрушения, и обойдется без несчастных случаев.

Напомним, в 2013 году на проспекте Свободный в Красноярске обрушилась подпорная стена. Под руинами погибли два человека.