Кошкин дом. Котики приюта «Матроскин» переехали в новое помещение

Перед новым помещением приюта для кошек «Матроскин» натянута красная ленточка. Около 30 человек пришли на праздник, и каждый мог перерезать ленточку и оставить себе на память её кусочек. Кроме того, гости получили в подарок пряник с изображением постояльцев приюта. Некоторые из них уже нашли себе хозяина.

В декабре прошлого года приют начали выселять из арендованного помещения. Чтобы кошки не оказались вновь на улице, тысячи неравнодушных пермяков помогли приобрести новое помещение.

«Сейчас «Матроскин» принадлежит нашим котикам, помещение было выкуплено в собственность благотворительным фондом. Теперь никто котиков не выгонит. Люди говорят мне: «Вы делаете великое дело». На самом деле это вы делаете великое дело, а я просто посредник между котиками и вами», — сказала на открытии нового помещения Галя Море, волонтёр, руководитель организации «За защиту зверей» и приюта «Матроскин».

В новом помещении появится стационар

Новое помещение больше предыдущего, поэтому «Матроскин» сможет приютить больше животных. В приюте 5 комнат, в которые смогут поселиться по 20 котов. Есть игровая комната, в которой пока только стоят домики и когтеточки, но скоро будут установлены полочки и лазалки для животных.

«Сейчас в приюте 32 котика. Мы планируем увеличивать количество животных, будем закупать клетки. Максимум сможем взять 100 котиков. Наша основная цель — увеличить скорость пристройства, чтобы котики не сидели месяцами в клетке», — говорит Галя Море.

Галя Море отмечает, что последние 3 месяца хорошо разбирают котиков. Сейчас переехали самые стрессоустройчивые животные. На прошлой неделе состоялся «Котофест» и кошек перевезли с мероприятия сразу в новое помещение.

«Они очень мужественно перенесли переезд, «Котофест» и ремонт. Мы кормили их вкусняшками побольше, чтобы было легче перенести», — рассказывает Галя Море.

Основная часть работ уже сделана. Сейчас перед волонтёрами стоит задача сделать инфекционный стационар с отдельными вытяжками и боксами.

«Надеемся, что за месяц нам удастся это сделать. Инфекционный бокс редко встречается в приютах и клиниках, потому что это сложно организовать. Мы планируем сделать 4 или 6 боксов. Бокс — это отдельная комната с вытяжкой, чтобы котики, больные серьёзными заболеваниями, не передавали их другим. Сейчас мы много средств расходуем на инфекционных животных, потому что они находятся в клиниках. После появления стационара, мы сможем сами за ними ухаживать, видеть, как они себя чувствуют», — делится планами Галя Море.

Помимо новоселья 8 апреля отмечается день рождения организации «За защиту зверей». В честь двойного праздника гости и волонтёры задули свечи на торте.

Чтобы взять кота, нужно пройти собеседование

Гости осматривают новое помещение. Мать и девушка-подросток тихонько беседуют: они планируют взять одного из котиков себе. После недолгой дискуссии решают, что вернутся за животным вечером, потому что для того, чтобы его забрать, нужно прийти с переноской.

Кроме того, чтобы взять себе питомца из «Матроскина», нужно пройти собеседование. Волонтёр приюта Дария Тютикова пояснила, как проходит эта процедура:

«Человек должен быть старше 18 лет. Остальные члены семьи тоже должны быть не против. Спрашиваем, чем планируют кормить. Котики должны питаться кормом премиум-класса. Ещё узнаём о свободном выгуле. Мы стараемся сделать так, чтобы кошки не выходили на улицу. Если всё хорошо, то нужно выбрать дату, когда можно забрать животное. Прийти нужно с переноской и паспортом. Мы отдаём кошек по договору. Периодически созваниваемся, чтобы узнать, как дела. Если кот не подошёл по характеру, то принимаем их обратно», — рассказала Дария Тютикова.