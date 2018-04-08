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Трудная дорога домой: возвращение памирских кыргызов
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Трудная дорога домой: возвращение памирских кыргызов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На территории афганского Памира живут кыргызы, которые в свое время бежали от советской власти, да так и остались. Живут предельно просто — держат скот, готовят еду. Вот и все дела. Больниц нет, умирают очень рано. Школ тоже нет и документы не нужны. Никакой цивилизации. И вот сейчас в Кыргызстане заработала программа по возвращению переселенцев. О трудной дороге домой рассказала корреспондент «МИР 24» Жазгуль Каримова.
Стирка в обычном доме в Нарынской области Кыргызстана — процедура торжественная и волнительная. Участвуют почти все женщины семьи. Автомат работает исправно, но никто не уходит — мало ли что. А вот с духовкой 18-летняя Ширин уже на «ты». Лепешки почти не подгорают, хотя девушка до переезда в Нарын электрические приборы видела только на картинке.
«Здесь многие девушки боятся разжечь огонь и хлеб в казане испечь, а я печку в начале боялась. Сейчас все хорошо, готовлю густое тесто и вперед», — сказала Ширин.
Семья Ширин полгода назад переехала с Малого Памира. У девушки еще шесть братьев и сестер. Сама подросток, но носит белый платок — значит, замужем, и она уже отвечает за еду в доме. Женщины месят тесто круглые сутки.
Памирские кыргызы — это потомки южных кыргызов, которые в Афганистан переселились в XVI-XX веках. Это пастухи, которые уходили на лето в соседнюю страну в поисках пастбищ. С приходом советской власти границы закрылись, многие кыргызы так и остались в горах Большого и Малого Памира. Многие — намеренно, так как не хотели, чтобы их скот забрали в колхозы. Но цена оказалась высокой.
Сегодня на Памире — «крыше мира» — около двух тысяч кыргызов. Условия жизни только для выносливых — высокогорье, всегда холодно, всегда лежит снег, нет ни одного дерева, фрукты и овощи не растут. Еда скудная — мясо да лепешки. За два мешка муки приходится отдавать афганцам барана. Кыргызстан уже больше 20 лет отправляет на Памир гуманитарную помощь. Везут рис, макароны, сахар, чай, одежду и даже юрты — дома из войлока.
«Юрты были прохудившиеся, одежды теплой особо не было. Дети, женщины часто болели, умирали. Больницы нет. Идея перевезти наших появилась давно. Но смогли это официально сделать, только в прошлом году», — сказала участник экспедиций на Памир, замгубернатора Нарынской области Жаркын Ибраева.
На родину в Кыргызстан вернули пока только 49 человек. Каждой семье помогли с жильем. Для многих все оказалось впервые. Например, телевизор. А многодетная мать Жамба Памири недавно снова родила и первый раз в жизни попала в роддом, увидела гинеколога.
«Из 13 детей шестерых похоронила. Как только рождались, заболевали и умирали. Наши необразованные бабушки говорят, что ребенок испугался маму и умер. Просто врачей у нас нет. Чтобы дойти до ближайшего афганского города, надо восемь дней на яке или верблюде спускаться», — сказала женщина.
А вот мужчины иногда жалеют о переезде. Просят свободные земли, хотят пригнать весь скот. Иначе как кормить семьи? Переживают, что в Афганистане еще остались родственники. Не все смогли оформить документы.
«За каждый афганский паспорт отдали по яку. Еще барана на мелкие документы. Чтобы получить их, я с семьей, с беременной женой прошел 10 дней», — подчеркнул Абдубаит Жээнбек уулу.
Но больше всего Абдубаит переживает за воспитание детей. В семье строго соблюдают традиции.
«Понятия «любовь» нет. Девочки держатся отдельно от мужчин, в 16-18 выходят замуж и строго занимаются бытом. Сейчас я сыновей и младшую дочь отправил в школу, где носят в узкие джинсы», — сетует мужчина.
Ширин и ее муж Фазиль учатся в школе в Нарыне с января. Уже освоили программу трех классов.
«Они пришли, как чистый лист. Оказывается, учились только несколько месяцев летом. В основном, заучивали исламские каноны. В начале было сложно, но мне интересно. Они схватывают, как губки. Память просто невероятная! Видимо, из-за отсутствия компьютеров и мобильных телефонов мозг еще не засорили», — отметила учитель лицея № 87 Рыскуль Ирсалиева.
Своим сыновьям памирский депутат, которого на Памире называют ханом, постарался дать образование еще в Афганистане. Абдувахиль окончил 11 классов в Кабуле, хорошо знает английский и фарси. Но и ему есть чему поучиться.
«Раньше я даже не умел заправлять кровать. Эту работу делают женщины, и помощники. Но здесь только мальчики живут, каждый сам за себя», — сказал парень.
Раз в два дня столярное дело, у девочек — швейное. Памирские женщины всегда в нарядном красном. Жена Абдубаита украшениями расшила всю свою одежду. Особенно много их на безрукавке — 40 пуговиц обменяла на ведро сметаны, медали «ветеран труда» и советские значки приобрела на афганских рынках, что-то осталось от бабушек.
Сколько бы здесь девушкам не дарили современные платья, они все равно предпочитают носить вещи из своего гардероба. А они интересные и яркие! Но в первую очередь практичные. Платье только на первый взгляд кажется безразмерным. На самом деле, оно на поясе в несколько раз складывается, чтобы спину держать в тепле, а после закрепляется расшитой юбкой белдемчи.
Гафар к новой жизни уже приспособился. Есть работа — фермерское хозяйство. Дело понятное, всю жизнь держал скот, правда, и здесь много нового. Так, удивляется, что укол поможет помочь овце. «У нас даже людей так не лечат!» — говорит мужчина.
На Памире было так: болят зубы — кури самокрутку, температура — пей воду, при простуде ешь мясо и густой суп шорпо. Прибегали даже к опиуму! Теперь другое дело.
«Мне здесь пока нравится. Заболел — можно поймать попутку и попасть в больницу», — сказал Гафар Абдурасул уулу.
В доме Гафара пока нет водопровода, но уже установлена солнечная батарея. В кухонном шкафу — посуда, продукты. Есть мобильные телефоны. Новая жизнь по новым правилам. У себя дома. В Кыргызстане.
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