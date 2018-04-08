Строительство дома: какие материалы выбрать

Каждый, кто когда-либо задумывался о строительстве своего дома, в первую очередь планировал материалы строительства. Это верный подход — именно от них будет зависеть уют, тепло, комфорт и безопасность проживания.

Строительные материалы

Главный вопрос здесь — это тип стен. Традиционно, в России в индивидуальном строительстве многие века популярно дерево, как недорогой и податливый материал. Это может быть сруб или брус.

Сруб. Ствол дерева отпиливается до необходимой длины, на нем делаются пазы под укладку остальных стволов. Затем весь сруб укладывается в правильном порядке, создавая основу дома. Когда сруб усядет, можно конопатить щели и обшивать коробки окон и двери. Усадка может занять целый год, так что вариант для неторопливых.

Этой технологии не одна сотня лет, и в современном строительстве стараются ею не пользоваться, применяя более продуктивные и быстрые методы. Впрочем, все еще популярны бани из сруба, так как отвечают всем принципам экологичности при очень низкой стоимости.

Брус. Современная реинкарнация сруба. Бревна обработаны фабричным способом и готовы к сборке: пронумерованы и имеют все необходимые пазы. Брус бывает пиленый, строганый и клееный. Пиленый подвержен сильной усадке в процессе высыхания, так как сразу после распила идет на стройку. Строганый брус после распила сушат, затем остругивают, и лишь после этого с ним можно работать. Степень усадки минимальная, но все равно имеется. Наконец, клееный брус представляет собой склеенные между собой ламели (доски), волокна которых расположены перпендикулярно друг к другу, что дает дополнительную надежность.

Плюсы дерева: экологичность, морозостойкость, отличная теплопроводность и невысокая цена по сравнению с другими материалами. Не нуждается в дополнительной облицовке. Среднее время жизни дома из дерева, построенного с соблюдением всех технологий, — 100 лет.

Минусы дерева: главный минус — усадка. Это неизбежное зло, с которым придется смириться, как и с возможными трещинами в будущем. Также дерево — горючий материал, поэтому даже с пропитками все равно остается пожароопасным. Подвержено гниению и уничтожению насекомыми и грибком.

Кирпич. Один из самых популярных материалов, больше половины домов в России построены из него. Есть два основных вида: силикатный и керамический. Оба вида также делятся на строительный и облицовочный. Строительный может иметь небольшие изъяны: трещинки, сколы по углам, облицовочный же должен быть безупречным.

Силикатный кирпич. Белый цвет ему придает воздушная известь и кварцевый песок. Чаще используется как строительный и почти никогда — как облицовочный. Бывает сплошной и с полостями внутри, последний обладает отличной теплопроводностью и меньшим весом. Кстати, на прочность наличие или отсутствие полостей совершенно не влияет — силикатный кирпича славится своей надежностью и звукоизоляцией.

Керамический кирпич. Его с головой выдает классический кирпичный цвет — оранжево-коричневый, хотя есть и другие цвета. Строители предпочитают работать именно с ним: тепло— и звукоизоляционные свойства керамического кирпича стали нарицательными. Он незаменим при закладке фундаментов, несущих стен.

Плюсы кирпича: совершенная негорючесть, высокая теплопроводность, умение сохранять температуру внутри помещения, отличная звукоизоляция, удобство при возведении зданий, небольшой вес, экологическая безопасность (кирпич делается из обычной глины), а также большая палитра цветов и размеров. Срок службы кирпичного дома — более 150 лет!

Минусы кирпича: как правило, все недостатки кирпича исходят из несоблюдения технологии изготовления. Это могут быть нарушения геометрии, некачественное сырье с известняком, которое набирает влагу и разрушает кирпич при сменах температуры, и даже химические разводы, если при производстве использовались реагенты в отступлении от норм. В других же случаях единственный недостаткок кирпича — его вес, благодаря чему требуется более мощный и прочный фундамент.

Каркас. Строительство каркасного дома — наверное, один из самых быстрых и недорогих способов обзавестись жильем на даче в считанные месяцы или даже недели. Это идеальный вариант для сезонного проживания, а при дополнительном утеплении — и для постоянного. Среди каркасных домов выделяется две группы: каркасно-щитовой и каркасно-рамочный.

Каркасно-щитовой дом собирается из щитов, которые скрепляются между собой, затем возводятся внутренние перегородки и ставится крыша. Эта технология еще называется канадской. Отличается быстротой возведения и низкой ценой. Небольшой дом такого типа можно собрать за неделю, а обойдется это в 200-300 тысяч рублей, что идеально для летнего варианта.

Каркасно-рамочный дом состоит из металлического или деревянного каркаса, который обшивается утеплителем, затем происходит внешняя и внутренняя отделка. Это более «прозрачный» метод строительства — заказчик может наблюдать, как и из каких материалов возводится дом. В среднем по рынку эта технология даже дешевле каркасно-щитового дома, но собирается такой дом дольше.

Плюсы каркаса: скорость и стоимость строительства, нет необходимости в прочном фундаменте — это могут быть винтовые сваи или столбчатый фундамент. Время года для строительства тоже не важно. Ввиду отсутствия несущих стен, планировка может быть совершенно любой, плюс ее можно менять, переставляя внутренние перегородки. А поскольку стены полые и заполнены утеплителем, в них можно спрятать коммуникации и проводку. Еще один серьезный плюс каркаса — отсутствие усадки. Новоселье можно отмечать в тот же день, как закончилась стройка!

Минусы каркаса: не стоит ожидать от недорогих и быстровозводимых домов каких-то чудес — как правило, это плохая шумоизоляция, недолговечность конструкции, а обилие утеплителя может сказаться на экологичности. Также в утеплителе могут селиться грызуны и насекомые. Дома такого типа отличаются отсутствием естественной вентиляции, поэтому еще при планировке стоит продумать этот нюанс.

Отделочные материалы

На строительстве коробки дело не заканчивается. Самая интересная часть ремонта — это внешняя отделка. Именно она создает облик дома и его индивидуальный стиль.

Мокрый фасад. Технология с таким забавным названием подразумевает нанесение смеси сразу на армированный утеплитель. Это наиболее популярный и простой способ оштукатурить дом. Малый вес и простота работы с материалами делает его практически идеальным для небольшого загородного дома — можно обойтись без приглашения профессиональный строителей. Недостаток, пожалуй, лишь один: работа с мокрым фасадом невозможна при температуре ниже +5С.

Навесные вентилируемые фасады. Вентиляция происходит благодаря зазорам между стеной дома и самой панелью — также это помогает выводу лишней влаги. Такие фасады можно использовать для облицовки домов из любых материалов: кирпич, дерево и других.

Плюсы фасадов: легкость в монтаже — можно справиться самостоятельно. Нет сезонных ограничений на работы. Надежность конструкции, огромный выбор материалов и цветов, но главное достоинство — фасад полностью скрывает все несовершенства стен дома.

Минусы фасадов: к сожалению, срок службы фасада равен сроку службы утеплителя — в неблагоприятных климатических условиях это может быть всего 10-15 лет.

Сайдинг. Еще один из распространенных способ облицовки дома. Выделяют два вида:

Вагонка. Далеко не новый способ украсить и утеплить фасад — обшивочнные деревянные доски имеют пазы и выступы для соединения друг с другом. В итоге получается аккуратный и ровный блок. Одинаково хорошо подходит как к деревянным домам, так и к кирпичным.

Плюсы вагонки: дешевизна, экологичность и удобство в работе — доски идут длиной 1,5м, 3м, 6м, с ними легко работать. При специальной обработке дерево может прослужить 50 лет и выше.

Минусы вагонки: дерево остается горючим материалом, даже если пропитать его специальным составом, подвержено гниению и привлекательно для насекомых. Для поддержания аккуратного внешнего вида вагонку нужно раз в несколько лет красить.

Виниловый сайдинг. Производится из полихлорвинила. Несмотря на химическое название, материал экологически чистый, и его безопасность потверждена. Обычно используется в малоэтажном строительстве. Монтаж происходит так же, как и вагонки — очередная панель вставляется в пазы предыдущей.

Плюсы винилового сайдинга: негорючий материал, имеющий все плюсы дерева, и не имеющий его минусов. Не подвержен гниению, разрушению насекомыми, расслоению из-за перепада температур или влажности. Имеет множество вариантов цветов и рисунков — есть даже вариант «под дерево». Красить его, разумеется, не нужно.

Минусы винилового сайдинга: субъективный недостаток — обычно виниловый сайдинг довольно дешево выглядит, а здание сразу приобретает вид деревенского магазинчика. Впрочем, есть и обратные примеры, когда сайдинг вытягивал внешний вид откровенно некрасивого здания. Объективный недостаток — при слишком низких температурах начинает трескаться и становится хрупким. В условиях Крайнего Севера рекомендуется использовать аналог — алюминиевый сайдинг. Он дороже, зато не имеет недостатков винила.

Панели. С недавнего времени стали пользоваться заслуженной популярностью — внешний вид значительно красивее, чем у многих других типов облицовки здания. Здесь действительно можно выбрать любой материал, а не только его имитировать. Керамогранит, гранит, кирпич, стеклопанели, фиброцементные плиты и еще многие другие материалы позволяют реализовать любые мечты, касающиеся внешнего вида дома.

Плюсы панелей: устойчивость к перепадам температуры, к воздействию окружающей среды, к повреждениям делают их отличным вариантом для облицовки зданий. В панелях используются натуральные, экологически чистые материалы, что выводит их на первые строчи списка самых рекомендуемых материалов для отделки. Заявленный срок службы — от 50 лет.

Минусы панелей: монтаж панелей немного сложнее, чем сайдинга, плюс обилие материалов и цветов без должного эстетического вкуса или работы профессионального дизайнера может сделать дом нелепым. Других недостатков, в принципе, нет.

Выбор материалов должен оправдывать цель строительства дома. Летнему домику будет достаточно быстровозводимого каркаса, а дом для постоянного проживания должен быть из нескольких слоев кирпича и хорошо утеплен. В любом случае, построить дом не так сложно, как кажется в начале. Главное — начать.

Еще полезные советы и устройства для дома:

Дачная азбука: словарь для тех, кто хочет сбежать из города

Скоро ремонт? Виды потолочных покрытий на любой вкус

Злой ремонт: виды работ, которые не стоит делать самим