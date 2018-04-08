Ещё
«Она до этого времени адекватная всегда была»: в Серове пропала бабушка с провалами в памяти
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она до этого времени адекватная всегда была»: в Серове пропала бабушка с провалами в памяти 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
В Серове пропала бабушка. Ей 71 год и днем 5 апреля она ушла из дома на улице Нансена. После того, как год назад Алевтина Александровна Трунова потеряла мужа, у нее начались проблемы с памятью. По словам сына, она никогда раньше не пропадала. Теперь ее ищут по всей области. Сын пропавшей рассказал нам ее историю.
Приметы Алевтины Александровны: рост 160 см, худощавое телосложение. Короткие вьющиеся темные волосы с сединой. Есть шрам в районе груди. Была одета: красная вязаная шапка с цветком сбоку, темно-коричневая шуба, замшевые черные сапоги без каблука, серо-черная кофта, коричневая юбка длиной чуть ниже колена, серые колготки. При себе имела черную сумку.
Мы поговорили с сыном Алевтины Александровны, Сергеем.
— В течение года, как мужа похоронила, у нее начались проблемы, — поделился с Е1.RU Сергей. — Но она до этого времени адекватная всегда была. Все помнила. Дочь моего друга ее последней видела. Мама ее вспомнила, поговорила, поздоровалась. А буквально через 4 часа мне позвонила тетя и сказала, что мама не пришла ночевать. Кинулись искать. Она, получается, пропала с четырех-пяти вечера где-то.
После смерти мужа у Алевтины Александровны не только начались провалы памяти, она перестала ночевать дома — каждый вечер уходила к сестре.
— Она всегда приходила ночевать к сестре, — рассказал Сергей. — Каждый день, как на работу. Мама жила в своем доме, а ночевали они вместе с сестрой. На утро завтракали и мама шла домой, по хозяйству заниматься. Как вечер — она дом закрывает и уходит. Это уже год длится. И пятого мне звонит тетя, говорит: «Сергей, бабушки нет». Приехали к ней домой — он на замке. Началась паника. По городу покатались, поискали — нигде нет. Поехали в больницы, в полицию.
Сергей отметил, что перед пропажей его мама пришла домой и переоделась из плаща в шубу, оставила дома деньги, документы и телефон:
— Идти ей некуда. Странно, что она пришла к себе домой после того, как ее видела дочь моего друга. Там она переодела плащ на шубу. А телефон, документы — все в осталось дома. У нее с собой денег рублей 200–300 всего.
Всех, кто видел Алевтину Александровну или знает, где она находится, мы просим обратиться в дежурную часть МО МВД России «Серовский» по телефону + 7 (34385) 90 320 или в кабинет № 25, телефоны — +7 (34385) 90 291, +7 922 185 55 28, +7 904 547 83 53. Либо позвонить сыну Алевтины Александровны, Сергею — +7 922 214 02 30.
Сегодня в Екатеринбурге потеряли дедушку-шахматиста из мультика Pixar. Но благодаря вам, дорогие читатели, его нашли.
e1.ru: последние новости
Виртуальная экскурсия E1.RU: изучаем замок, который притаился в промзоне Пионерки Блондинка в грязи: проверяем на себе 7 народных средств защиты обуви Эксперимент E1.RU: поджигаем шоколад и разоблачаем фейки из соцсетей, на которые вы купились
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании14
Какой эффект виагра оказывает на женский организм4
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад152
Пресняков опубликовал загадочный снимок5
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты47
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение