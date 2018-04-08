«Она до этого времени адекватная всегда была»: в Серове пропала бабушка с провалами в памяти

В Серове пропала бабушка. Ей 71 год и днем 5 апреля она ушла из дома на улице Нансена. После того, как год назад Алевтина Александровна Трунова потеряла мужа, у нее начались проблемы с памятью. По словам сына, она никогда раньше не пропадала. Теперь ее ищут по всей области. Сын пропавшей рассказал нам ее историю.

Приметы Алевтины Александровны: рост 160 см, худощавое телосложение. Короткие вьющиеся темные волосы с сединой. Есть шрам в районе груди. Была одета: красная вязаная шапка с цветком сбоку, темно-коричневая шуба, замшевые черные сапоги без каблука, серо-черная кофта, коричневая юбка длиной чуть ниже колена, серые колготки. При себе имела черную сумку.

Мы поговорили с сыном Алевтины Александровны, Сергеем.

— В течение года, как мужа похоронила, у нее начались проблемы, — поделился с Е1.RU Сергей. — Но она до этого времени адекватная всегда была. Все помнила. Дочь моего друга ее последней видела. Мама ее вспомнила, поговорила, поздоровалась. А буквально через 4 часа мне позвонила тетя и сказала, что мама не пришла ночевать. Кинулись искать. Она, получается, пропала с четырех-пяти вечера где-то.

После смерти мужа у Алевтины Александровны не только начались провалы памяти, она перестала ночевать дома — каждый вечер уходила к сестре.

— Она всегда приходила ночевать к сестре, — рассказал Сергей. — Каждый день, как на работу. Мама жила в своем доме, а ночевали они вместе с сестрой. На утро завтракали и мама шла домой, по хозяйству заниматься. Как вечер — она дом закрывает и уходит. Это уже год длится. И пятого мне звонит тетя, говорит: «Сергей, бабушки нет». Приехали к ней домой — он на замке. Началась паника. По городу покатались, поискали — нигде нет. Поехали в больницы, в полицию.

Сергей отметил, что перед пропажей его мама пришла домой и переоделась из плаща в шубу, оставила дома деньги, документы и телефон:

— Идти ей некуда. Странно, что она пришла к себе домой после того, как ее видела дочь моего друга. Там она переодела плащ на шубу. А телефон, документы — все в осталось дома. У нее с собой денег рублей 200–300 всего.

Всех, кто видел Алевтину Александровну или знает, где она находится, мы просим обратиться в дежурную часть МО МВД России «Серовский» по телефону + 7 (34385) 90 320 или в кабинет № 25, телефоны — +7 (34385) 90 291, +7 922 185 55 28, +7 904 547 83 53. Либо позвонить сыну Алевтины Александровны, Сергею — +7 922 214 02 30.

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