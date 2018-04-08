Не такая как раньше: Алессандра Амбросио вновь удивила поклонников

Уж если один раз папарацци засекли звезду не в том виде, к которому привыкли все вокруг, то их уже не остановить. Выслеживая звезду, они то и дело подкидывают новые и новые фотографии для размышления. Не такая как раньше: Алессандра Амбросио вновь удивила поклонниковТак, недавно папарацци сняли Алессандру Амбросио отдыхающую со своей семьей в Мексике. Тогда съемка вызвала у поклонников неоднозначную реакцию. Вот и сейчас, Алессандра отдыхает с семьей на Гавайях, откуда она выкладывает очень красивые фотографии.

Но вездесущие папарацци, не то, чтобы нарушают покой модели, похоже, ей все равно, что будут говорить о ней, скорее пристально следят за каждым ее шагом. Так сначала они сняли ее в голубом бикини.

А чуть позже, проследили за тем, как модель возвращалась с рыбалки. Комментарии не заставили себя долго ждать. Кто-то утверждает, что фигура модели, далека от совершенства, и предлагает ей искать другую работу, а кто-то поддерживает Алессандру, восхищаясь ее фигурой.

Несмотря на комментарии, утверждения и разговоры о том, что модель более не та, что раньше, согласитесь, Алессандра необыкновенна красива, когда позирует на камеру профессионально.