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Не такая как раньше: Алессандра Амбросио вновь удивила поклонников
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Не такая как раньше: Алессандра Амбросио вновь удивила поклонников 

Fraufluger.ru 37 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Уж если один раз папарацци засекли звезду не в том виде, к которому привыкли все вокруг, то их уже не остановить. Выслеживая звезду, они то и дело подкидывают новые и новые фотографии для размышления. Не такая как раньше: Алессандра Амбросио вновь удивила поклонниковТак, недавно папарацци сняли Алессандру Амбросио отдыхающую со своей семьей в Мексике. Тогда съемка вызвала у поклонников неоднозначную реакцию. Вот и сейчас, Алессандра отдыхает с семьей на Гавайях, откуда она выкладывает очень красивые фотографии.
Но вездесущие папарацци, не то, чтобы нарушают покой модели, похоже, ей все равно, что будут говорить о ней, скорее пристально следят за каждым ее шагом. Так сначала они сняли ее в голубом бикини.
А чуть позже, проследили за тем, как модель возвращалась с рыбалки. Комментарии не заставили себя долго ждать. Кто-то утверждает, что фигура модели, далека от совершенства, и предлагает ей искать другую работу, а кто-то поддерживает Алессандру, восхищаясь ее фигурой.
Несмотря на комментарии, утверждения и разговоры о том, что модель более не та, что раньше, согласитесь, Алессандра необыкновенна красива, когда позирует на камеру профессионально.
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