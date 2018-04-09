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Синди Кроуфорд жалеет, что соглашалась сниматься обнаженной
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Синди Кроуфорд жалеет, что соглашалась сниматься обнаженной 

Попкорн News 57 минут назад
Фото: Попкорн News
В жизни многих знаменитостей наступает период, когда они жалеют о чем-то, что сделали ради карьеры в молодости. Синди Кроуфорд, отметившая в феврале свой 52-й день рождения, жалеет, что соглашалась на съемки обнаженной. Об этом супермодель рассказала в интервью изданию Town & Country, обложку которого украсит в мае. В своем интервью Синди пожаловалась, что раньше поддавалась на уговоры фотографов и редакторов журналов, которые хотели снять ее без одежды. Сейчас Кроуфорд, мать двоих детей, пошедших по ее стопам, сильно жалеет об этих решениях. Видимо, Синди представляет, что ее дети тоже могут согласиться на подобные съемки, и это внушает ей некий ужас. Кроуфорд добавила, что при этом не хочет управлять их жизнями. «Я хочу, чтобы они сами строили свои карьеры, но я вижу, что они пока не готовы. Пока что они просят меня подсказывать им, и я не хочу, чтобы потом они пожалели о чем-то. У них должна быть возможность отказаться, а родители должны подавать хороший пример», — говорит супермодель.
попкорнnews
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