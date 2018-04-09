Что нужно делать для правильного развития речи 

Почему это нужно?
У детей часто встречаются такие логопедические проблемы:
Трудности с произношением некоторых звуков;
Бедный словарный запас;
Затруднённое словообразование;
Сложные слова сокращены;
Переставляются слоги.
В чем польза гимнастики?
органы речи (губы, язык, нёбо) становятся сильными, упругими и подвижными;
задействуются мышцы — жевательные, глотательные, мимические;
отрабатываются правильные движения языка, губ, которые необходимы для произнесения звуков.
Упражнения
В качестве профилактики можно делать следующие упражнения:
Улыбка — улыбнуться так, чтобы не было видно зубов, задержать улыбку;
Хоботок — губы складываем в трубочку и вытягиваем вперёд;
Заборчик — губки улыбаются, зубки сомкнуты и видны;
Кролик — сомкнуть зубки, приподнять верхнюю губу, чтобы увидеть верхние зубки;
Настроение — на счёт «раз-два-три» улыбнуться, на счёт «три-два-раз» — нахмуриться;
Блинчик — улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу;
Рыбка — хлопать губками друг о друга, издавая глухой звук (так разговаривают рыбки);
Шарик — надуть щёки, удержать воздух (шарик надулся), дотронуться до щёк пальчиками, медленно выпустить воздух (шарик сдулся);
Хомячок — поочерёдно надувать сначала одну щёку, потом другую, затем втянуть обе щеки;
Качели — открыть рот, язык поднимать вверх и опускать;
Змейка — вытаскивать язык, как можно дальше, и делать его при этом, как можно уже, затем убирать назад. Повторяется не менее 7 раз;
Чистим зубки — языком проводим по верхним зубкам, затем по нижним. Выполняем не менее 2 раз;
Лошадка — цокать языком, как лошадка;
Упражнение с карандашом — губами захватить карандаш, нарисовать на бумаге круг;
Упражнение с салфеткой — ребёнок захватывает губами салфетку, держит, а взрослый пытается её выдернуть.
Важные советы:
Не обязательно быть профессионалом, любой родитель в состоянии справиться с проведением артикуляционных упражнений. Для этого:
Выполняйте упражнения каждый день 2-3 раза по 5-10 минут;
Малыш должен быть готов к гимнастике, не болеть, не капризничать;
Делайте это в игровой форме;
Делайте гимнастику перед зеркалом;
Во время выполнения упражнений малыш должен сидеть, тело расслаблено, руки и ноги не напряжены;
Выполняйте упражнение вместе с ребёнком;
Сначала очень медленно, затем быстрее;
Начните с одного-двух упражнений, от простого к сложным;
Не предлагайте малышу за раз более 3 упражнений;
Каждую позицию удерживайте в течение 5-10 секунд;
Следите, чтобы у него получалось. Если не получается, пробуйте ещё;
Хвалите ребёнка за успехи и не ругайте за неудачи.
Артикуляционная гимнастика может показаться чем-то несерьёзным, но это не так. Занимайтесь с ребёнком ежедневно, и уже через несколько недель вы увидите, что упражнения дают результаты!