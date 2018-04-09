Что нужно делать для правильного развития речи

Почему это нужно?

У детей часто встречаются такие логопедические проблемы:

Трудности с произношением некоторых звуков;

Бедный словарный запас;

Затруднённое словообразование;

Сложные слова сокращены;

Переставляются слоги.

В чем польза гимнастики?

органы речи (губы, язык, нёбо) становятся сильными, упругими и подвижными;

задействуются мышцы — жевательные, глотательные, мимические;

отрабатываются правильные движения языка, губ, которые необходимы для произнесения звуков.

Упражнения

В качестве профилактики можно делать следующие упражнения:

Улыбка — улыбнуться так, чтобы не было видно зубов, задержать улыбку;

Хоботок — губы складываем в трубочку и вытягиваем вперёд;

Заборчик — губки улыбаются, зубки сомкнуты и видны;

Кролик — сомкнуть зубки, приподнять верхнюю губу, чтобы увидеть верхние зубки;

Настроение — на счёт «раз-два-три» улыбнуться, на счёт «три-два-раз» — нахмуриться;

Блинчик — улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу;

Рыбка — хлопать губками друг о друга, издавая глухой звук (так разговаривают рыбки);

Шарик — надуть щёки, удержать воздух (шарик надулся), дотронуться до щёк пальчиками, медленно выпустить воздух (шарик сдулся);

Хомячок — поочерёдно надувать сначала одну щёку, потом другую, затем втянуть обе щеки;

Качели — открыть рот, язык поднимать вверх и опускать;

Змейка — вытаскивать язык, как можно дальше, и делать его при этом, как можно уже, затем убирать назад. Повторяется не менее 7 раз;

Чистим зубки — языком проводим по верхним зубкам, затем по нижним. Выполняем не менее 2 раз;

Лошадка — цокать языком, как лошадка;

Упражнение с карандашом — губами захватить карандаш, нарисовать на бумаге круг;

Упражнение с салфеткой — ребёнок захватывает губами салфетку, держит, а взрослый пытается её выдернуть.

Важные советы:

Не обязательно быть профессионалом, любой родитель в состоянии справиться с проведением артикуляционных упражнений. Для этого:

Выполняйте упражнения каждый день 2-3 раза по 5-10 минут;

Малыш должен быть готов к гимнастике, не болеть, не капризничать;

Делайте это в игровой форме;

Делайте гимнастику перед зеркалом;

Во время выполнения упражнений малыш должен сидеть, тело расслаблено, руки и ноги не напряжены;

Выполняйте упражнение вместе с ребёнком;

Сначала очень медленно, затем быстрее;

Начните с одного-двух упражнений, от простого к сложным;

Не предлагайте малышу за раз более 3 упражнений;

Каждую позицию удерживайте в течение 5-10 секунд;

Следите, чтобы у него получалось. Если не получается, пробуйте ещё;

Хвалите ребёнка за успехи и не ругайте за неудачи.

Артикуляционная гимнастика может показаться чем-то несерьёзным, но это не так. Занимайтесь с ребёнком ежедневно, и уже через несколько недель вы увидите, что упражнения дают результаты!