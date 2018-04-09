Нужно ли удалять зубы мудрости и когда это лучше сделать

Давайте разберемся, когда без удаления действительно нельзя обойтись. Причин не так уж и много: 1. Запущенный кариес зубов, приведший к практически полной потере твердых тканей зуба, когда невозможно пролечить корневые каналы зуба и заместить потерю тканей пломбировочным материалом или коронкой. 2. Перфорации (полости, отверстия) в корневом канале зуба, не поддающиеся лечению. 3. Трещина корня зуба в результате травмы зуба, кариеса, чрезмерной нагрузки на зуб. 4. Травма зуба (перелом корня, инвагинация (вдавливание, вбивание) зуба в глубокие ткани челюсти. 5. Пародонтит — «тихий убийца» зубов — едва ли не самая частая причина удаления. Когда подвижность зуба высока и имеются гнойные очаги в периодонтальной области, отсрочка чревата абсцессом и нагноением челюстно-лицевой области.

Удаление здоровых зубов

К сожалению, иногда бывает необходимо удаление интактного (здорового) зуба в целях ортодонтического лечения.

У подростков такое бывает часто: молочный зуб не выпал или даже не начал шататься, а из-под него уже растет коренной. В ортодонтии часто практикуется плановое удаление первых премоляров, а также зубов мудрости: это бывает нужно для исправления патологии прикуса.

И удаление восьмых зубов (зубов мудрости) бывает необходимо при наличии глубоких кариозных поражений, частых воспалений слизисто-десневого капюшона и малого размера зуба. Иногда криво или неполностью прорезавшийся зуб мудрости травмирует щеки и слизистую оболочку ротовой полости —это может привести к воспалению и нагноению. Довольно часто зубы мудрости являются причиной поражения соседнего зуба, тогда их тоже приходится удалять.

Как удаляют зубы

Решение об удалении принимается по результатам осмотра и дополнительных обследований: рентгена и компьютерной томографии зубов. Не стоит бояться данной манипуляции, так как она является одной из самых несложных в стоматологии.

В обычном случае при удалении больного зуба вам предстоит: — анестезия (заморозка); — удаление зуба при помощи специального инструментария; — иногда — наложение швов; — повторный визит через несколько дней для осмотра и снятия швов. Решение о протезировании и имплантации вы будете принимать позже, и это уже совсем другая тема.

Зубы мудрости

Удаление зуба мудрости (это восьмой зуб в челюсти, если считать от центра, от первых резцов) — это хирургическая операция. «Восьмерки» обычно прорезываются с осложнениями и часто не поддаются лечению.

Если зуб мудрости труднодоступен, прочно сидит в челюсти, прорезывается в неправильном направлении, то требуется сложное удаление: с разрезами, применением бормашины и обязательным накладыванием на рану швов.

Сначала пациенту делается анестезия, но несколько более сильная, чем при обычном удалении — ее действия ждут десять минут. Затем в зависимости от того, как прорезался зуб, проводятся различные манипуляции: надрезы десны, высверливание костных тканей, удаление зуба и ушивание раны. Такая операция может длиться достаточно долго, в зависимости от сложности случая.

Швы при сложном удалении делают из нерассасывающегося материала. Стоматолог снимает их только тогда, когда четко будет уверен, что края раны хорошо срослись.

Иногда приходится удалять даже непрорезавшиеся зубы мудрости. Непрорезавшийся, или ретинированный зуб, — это зуб, оставшийся под слизистой, а иногда и в костной ткани. Часто непрорезавшиеся восьмерки не доставляют проблем, но иногда в них начинаются воспалительные процессы. Их первые признаки — это боли в ухе на стороне ретинированного зуба, а также повышение температуры. В этом случае ретинированный зуб придется удалить. При удалении сначала десна разрезается для доступа к зубу, а затем зашивается для заживления. Если же зуб удалялся на фоне уже существующего гнойного процесса, то ушивание не производится: необходимо, чтобы гнойное содержимое оттекало как можно свободнее.

Чем чаще вы ходите к стоматологу, тем меньше страха вам придется натерпеться. И, разумеется, тем дешевле выйдет лечение.

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