От флигеля до усадьбы в стиле классицизма: истории московских реставраторов

Как восстанавливали «Русский Парнас», чем не угодили двуглавые грифоны на чугунной лестнице и можно ли воссоздать никогда не существовавший декор фасадов? Эти и другие вопросы мы задали трем известным московским реставраторам.

Евгений Журин

Генеральный директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская № 7», опыт работы — более 46 лет Евгений Владимирович — автор проектов реставрации объектов культурного наследия ансамбля Николаевской военной богадельни в усадьбе Измайлово и главного дома в музее-усадьбе «Остафьево». Последняя была построена в конце XVIII века при князе Андрее Вяземском, отце поэта Петра Вяземского . Авторство проекта при постройке дома приписывается так называемой архитектурной школе Казакова. Но также возможно, что авторами проекта являлись знаменитые архитекторы Николай Львов и Иван Старов.

Усадьба долгое время была одним из литературных центров Москвы, здесь собирались знаковые фигуры золотого века русской поэзии — например, дважды бывал Александр Пушкин. В этот период аллею, ведущую от главного дома в парк, а вместе с тем и всю усадьбу прозвали «Русский Парнас».

В 1899 году Сергей Шереметев, бывший на тот момент владельцем Остафьева, создал в главном доме музей, посвященный Пушкину и Вяземским. В 1930-е музей был ликвидирован и в усадьбе разместился санаторий. В конце 1980-х годов усадьба вновь получила статус музея.

Евгений Журин — о работах в усадьбе Измайлово и музее-усадьбе «Остафьево»:

«В усадьбе Измайлово коллектив нашей мастерской занимался реставрацией двух корпусов Николаевской богадельни. Северный солдатский и восточный корпуса были построены 1840-х годах в составе богадельни архитектором Константином Тоном , автором проекта храма Христа Спасителя . В 1925–1926 годах при устройстве на Измайловском острове рабочего городка имени Баумана корпуса были значительно перестроены. Для увеличения площади жилья было сделано множество перегородок, а третий этаж поделен на два. Так трехэтажные здания стали четырехэтажными.

Когда проводится реставрация, архитектурный облик здания и его конструкции всегда приводят в соответствие с тем или иным строительным периодом. При реставрации корпусов в Измайлове по объективным причинам мы приняли решение не вмешиваться в сложившуюся конструктивную схему здания и отреставрировать их на период начала ХХ века. Также был разработан и воплощен проект приспособления восточного корпуса под размещение реставрационных мастерских Государственного исторического музея.

Более масштабные и интересные работы мы проводили в усадьбе Остафьево — «Русский Парнас». При Вяземских от Овального зала в парк вела липовая аллея. Существует предание, что название «Русский Парнас» появилось после того, как Пушкин приехал сюда в гости и, увидев эту аллею, усмотрел сходство с греческим Парнасом. Это название дошло и до нас, закрепившись в современном названии усадьбы.

Главный дом — здание конца XVIII — начала XIX века в стиле классицизм, то есть допожарной Москвы. Задачей нашего коллектива было восстановить именно первоначальный проект. Очень сложная задача, учитывая, что практически ничего не сохранилось. В советский период здание было музеем, затем домом отдыха, а затем снова музеем. В 1995-м усадьбу включили в перечень объектов культурного наследия федерального значения. В 1990–2000-е годы было проведено очень много работ: отреставрированы флигели, раскрыты галереи, укреплены конструкции, сделаны несгораемые перекрытия и так далее. Моя команда подключилась к реставрации в 2010 году и занялась главным зданием.

Мы начали работы с проекта воссоздания бельведера, который был практически утрачен в 70-е годы XIX века. Затем мы полностью воссоздали декоративное убранство фасадов, лепной декор. Интересно, что мы ориентировались на изначальный проект. На этом этапе проектных работ особенно сложным было то, что при натурных исследованиях нам удалось найти очень мало данных, обычно задающих вектор для реставрации. Тем не менее у нас был хороший материал в виде проекта 1799 года, который сохранился.

Могу сказать, что мы полностью справились с задачей. Были устранены все наслоения советского периода, добавлены архитектурные элементы, соответствующие русскому классицизму, которые придали фасадам завершенный вид. Сейчас они выглядят гармонично и естественно.

Следующий большой этап работ — интерьеры здания. Здесь ситуация была не менее сложной, чем с фасадами. Кроме главного парадного помещения — Овального зала, все архитектурное убранство начала XIX века было утрачено. Мы провели комплексные исследования, подобрали огромное количество аналогов того времени. Изучали стиль и авторский почерк предполагаемых авторов проекта. На сегодняшний день большинство исследователей считает, что проект разработали под руководством Матвея Казакова или людей из его школы.

Интерьеры полностью воссозданы, хотя они, за исключением Овального зала и объемно-пространственной композиции, другими словами планировки, были утрачены. Зная назначение каждого помещения и основываясь на историческом описании, мы предложили декоративное убранство в соответствии с тем историческим периодом.

Проект реставрации был непростым. Потребовалось очень глубоко погрузиться в тему, провести колоссальное количество исследований. Ведь реставратору важно прочесть изначальный архитектурный замысел, попытаться вписаться в его концепцию, понять, о чем думал архитектор, когда проектировал здание.

Сейчас проведена комплексная реставрация главного дома. Невоплощенным остался только раздел проекта реставрации с живописью, которая придаст интерьерам еще большую гармоничность и завершенность. Я рассчитываю, что в ближайшее время эти работы будут выполнены».

Ведущий архитектор ООО «Реставрационно-строительная компания „Гефест“», опыт работы — 45 лет Татьяна Борисова рассказала о своих проектах реставрации по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»:

«Один из проектов — реставрация флигеля городской усадьбы XIX века на Гончарной улице. Интересный объект, хотя и совсем небольшой. Флигель был, по сути, заброшен. Это хозяйственная постройка с подвальными помещениями и отдельными входами. Этаж над ними раньше был прачечной и кухней. В советское время там располагались мастерские.

Тем не менее флигель был в достаточно хорошем состоянии, потому что крыша не протекала. В результате реставрации мы привели в порядок окна, выходящие на переулок, украсили фасад вазонами, которые выполнили по архивным эскизам. Декоративное оформление фасада фрагментарно сохранилось, поэтому удалось полностью все восстановить.

Инвестор, который взял в аренду это здание по программе «1 рубль за 1 квадратный метр», сделал там мини-гостиницу. Получился очаровательный маленький дом с красивым двориком.

Еще один мой объект по этой программе — флигель городской усадьбы купца Гусева на Большой Полянке. Главный дом выходит на Серпуховскую площадь. Он знаменит тем, что там находилась аптека Феррейна. При Гусеве флигель был жилым и хозяйственным, при Феррейне в нем располагались вспомогательные помещения для аптеки. Позже, перед революцией, там была лудильная мастерская Макарьева. Был еще один период, когда флигель снова стал жилым. Словом, история богатая, жизненная. К нам на реставрацию здание попало в запущенном состоянии. Но, как и у флигеля на Гончарной улице, фасады сохранились.

Кое-что делали по архивам. Например, витринные окна на первом этаже, вход с улицы — так, как это было при Феррейне. Самое важное — мы соединили флигель с главным домом оградой. До этого он стоял оторванный, сам по себе, маленькое двухэтажное здание в три окна, которое непонятно к чему относится. Теперь это комплекс. Мне кажется, это самое ценное, что мы сделали.

Сохранились изразцовые белые печи, очень красивые, скошенные в одну из комнат. Их мы тоже привели в порядок. Еще сделали козырьки по историческому образцу. Флигель делали под кафе, но арендатор передумал, и теперь там будет магазин брендовой одежды.

Самое сложное в таких проектах — недостаток времени. Арендаторы хотят провести реставрацию быстрее, а нам нужно проделать очень большую предварительную работу: поднять архивы, провести историко-библиографические исследования. Реставрация — дело неспешное, она требует качества и кропотливости».

Главный архитектор проекта ООО «АРМ „Фаросъ“», опыт работы — более 35 лет Галина Степаненко рассказала об истории и реставрации жилого дома XVIII–XIX веков (Старосадский переулок, дом 9, строение 1). Это объект культурного наследия федерального значения. Проект завоевал награду конкурса «Московская реставрация» в 2017 году.

«Это здание состоит из разновременных объемов (в архитектуре объемом называется сооружение или его часть, воспринимаемые в их внешней форме. — Прим. mos.ru .). Самый древний — каменные одноэтажные жилые палаты середины XVIII века, построенные на высоком холме — Ивановской горке. Главным фасадом они обращены на Москву-реку. К началу XIX века палаты надстроили, они стали трехэтажными, а в 1812 году дом пострадал при пожаре. После восстановления фасады оформили в стиле ампир, пристроили круглую открытую веранду с двумя маршами лестниц, ведущими в сад.

Более сорока лет (до 1870 года) домом владел Александр Куманин, купец 1-й гильдии, чаеторговец. Он был женат на тетке Федора Достоевского и был крестным отцом писателя. После смерти родителей Федора Михайловича воспитывал его братьев и сестер как своих детей. Поэтому дом в Старосадском переулке важен и интересен для нас еще и потому, что связан с именем великого писателя.

В 1901 году владение покупает Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков. По проекту архитектора Бориса Кожевникова возводится новое трехэтажное здание, примкнувшее к главному дому. Это было учебное заведение. Как и в случае со всеми домами на рубеже столетий, при его строительстве применялись современные технологии: здесь сделали центральное отопление, водопровод, канализацию, электроосвещение, систему вентиляции. В 1912 году вдоль восточной границы владения добавляется пятиэтажный корпус, его встроили в главный дом, разобрав его часть. Над оставшимися помещениями главного дома возводят четвертый, а над утраченными — пятый этаж. Так главный дом перестал существовать как отдельное строение.

Историческая библиотека разместилась в здании в 1938 году. В 1980-х пристроили семиэтажный технический корпус: его торец вплотную примыкал к центральной части бывшего главного дома усадьбы, из-за чего парадная зала второго этажа оказалась без солнечного света.

Разобраться со всеми этими этапами строительства и переделки нам помогли архивные материалы — чертежи главного дома усадьбы XIX века и проект Кожевникова, а также тщательные натурные исследования со снятием штукатурки, разборками закладок, демонтажем современных обшивок.

В результате стало возможно «прочитать» первоначальный облик палат XVIII века: открылась кладка растесанных окон, по «хвостам» срубленных кирпичей определились их первоначальные габариты, был обнаружен профилированный белокаменный межэтажный карниз. Открылись рустованная поверхность фасадов и полы из белокаменных плит в сводчатых палатах первого этажа. Мы нашли старые паркеты XIX века под современными, отделку искусственным мрамором стен и вогнутых печей в парадной комнате второго этажа, так называемой мраморной комнате. Это отделка очень высокого качества, модная в XIX веке и часто используемая в богатых домах. Ее невозможно отличить от натурального полированного мрамора.

Мы восстановили интерьеры и фасады XVIII века, максимально используя полученную во время исследований информацию. В виде зондажей оставили фрагменты белокаменного цоколя и кирпичной кладки, разобранной при перестройке стены в начале XIX века. Фасадам усадебного дома вернули их вид на период ампирного оформления. Они были оштукатурены и окрашены охрой.

Большой удачей можно назвать реставрацию фасадов здания начала XX века вдоль Старосадского переулка. Оно было построено в так называемом кирпичном стиле, популярном на рубеже XIX–XX веков. В советское время первый этаж оштукатурили цементным раствором, а верхние покрасили желтой масляной краской по кирпичной поверхности. Стиль сразу исказился. Вернуть первоначальный облик казалось практически невозможным, потому что отслоение цемента всегда сопровождается разрушением кирпича под ним. Но с применением реставрационных технологий и качественных материалов получилось расчистить, сохранить и возвратить лицевой поверхности кирпича его первоначальный вид.

Во время работ удалось доказать существование на главном фасаде двух входов, помимо центрального. Они были заложены через несколько лет после постройки здания, но даже на самой ранней дореволюционной фотографии видно, что их переделали в окна. Эти два дополнительных входа вели в вестибюли: один для девочек, второй — для мальчиков. Дети учились раздельно на разных этажах и поднимались по разным лестницам в торцах коридора.

Центральный вход вел в парадный зал второго этажа — зал общих собраний. Его интерьер был выполнен в классическом стиле: с пилястрами, сложным карнизом, богатым лепным декором. Конечно, за долгие годы была утрачена первоначальная окраска стен, лепнина оказалась под слоями ремонтных красок, получила повреждения от протечек крыши, старый паркет сгнил под уложенным на него советским. Потребовалась тщательная кропотливая расчистка от всех поздних наслоений и воссоздание декора в местах утрат.

Очень интересное открытие — сохранившееся первоначальное ограждение парадной лестницы, ведущей в зал второго этажа. После снятия деревянной обшивки обнаружились чугунные фигурные балясины в виде двуглавых грифонов. Возможно, в советское время их закрыли потому, что они напоминали имперских двуглавых орлов. Почти все фигуры сохранились. Реставрация их и каменных ступеней, скрытых под мозаичной бетонной заливкой, вернула центральной лестнице первоначальный парадный вид.

Хочу отметить огромную роль в этом проекте Натальи Пушкаревой, ушедшей из жизни, но успевшей завершить работы на этом памятнике. Она возглавляла производственные работы. А также вклад Натальи Максименко, главного архитектора проекта, моего друга и коллеги, — она подключилась к работам по надзору на памятнике в самый сложный и ответственный момент реставрации интерьеров».