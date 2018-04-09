Сочный бизнес: как заработать на здоровом питании

Идея создания собственного бизнеса увлекает многих, но не все решаются воплотить ее в жизнь. У одних нет денег для первоначального взноса, у других — опыта. Перестаньте искать себе оправдания! Построить бизнес без первоначального взноса с оборотом 4,5 млн рублей в месяц возможно на собственной кухне с домашней соковыжималкой.

Пять лет назад я решила изменить свой образ жизни: занялась йогой и бегом, поменяла рацион питания. А во время одного из путешествий по Европе узнала о «джусинге» — соковой детокс-программе по очищению организма, которая там набирала популярность. Вернувшись домой, стала изучать всевозможные материалы по сокотерапии. Меня было не остановить, вход пошла домашняя соковыжималка. На собственной кухне я экспериментировала со вкусами: отжимала соки из разных овощей и фруктов, а после тестировала все на друзьях. Подсадила на соки друзей и их знакомых, а потом решила запустить свой бизнес. Будьте уверены, «сарафанное радио» работает. Среди первых заказчиков оказались знакомые знакомых.

Если решили строить бизнес всерьез, вам нужно будет увеличить поток клиентов. Для этого необходимо создать свой сайт и заняться его продвижением в интернете. Первая версия сайта обошлась мне всего в 10 000 рублей, на продвижение ушло значительно меньше, точную сумму уже не назову. Рекламы в соцсетях и контекстной рекламы в «Яндекс» будет достаточно для привлечения первых клиентов со стороны. За две недели у меня было более 20 заказов, а первая выручка составила 450 000 руб. Сок продавала в пластиковых бутылочках объемом 330 мл, цена каждой была около 300 руб. Дело стало набирать обороты, нужно было закупить профессиональные соковыжималки и блендеры. 200 000 рублей из первого заработка ушли на новое оборудование, которое позволило производить уже 15 бутылочек сока в час.

Со временем вам, как и мне, станет тесно работать на собственной кухне. Предупреждаю, уйти с нее будет не так уж просто: бизнес, связанный с продуктами питания, требует аренды производственного цеха, закупки профессионального оборудования, и бумажной волокиты (нужно оформить немало документов для получения разрешения на производство соков).

Можно, конечно, попробовать сохранить за собой марку, а производство отдать на аутсорсинг. Но какой будет результат? Опыта в производственном деле у меня не было, поэтому я решила довериться профессионалам. Не прошло и двух месяцев, как со сторонним подрядчиком пришлось расстаться. Посещая производство, я заметила, как в соковыжималку старательно засовывают вялую свеклу или апельсины не первой свежести. Так строить бизнес нельзя. С клиентами нужно быть честной. Аргументы подрядчика из серии: «такие фрукты и овощи стоят дешевле», — меня не убедили. Пришлось открыть собственный цех и нанять персонал. Стоило это около 1 млн рублей, но соковый бизнес уже приносил прибыль. Отказавшись от аутсорса вы сможете увеличить объем вашего производства. В моем случае 2000 бутылочек соков в месяц превратились 12 000.

Многие молодые предприниматели не уделяют должного внимания вопросам логистики, а зря. На рынке полно специализированных компаний по доставке. Можно их нанять и твой товар доставят клиенту, решите вы. Не спешите так думать, иначе ваши клиенты останутся недовольны. Как показала практика, курьеры — люди необязательные и часто опаздывают (в нашем случае курьеры сторонней логистической компании умудрялись привезти уже прокисший товар, свежевыжатый сок — скоропортящийся продукт, два часа на жаре для него слишком много). Захотят ли клиенты приобрести ваш продукт во второй раз? Сделайте ставку на собственных курьеров. Для малого бизнеса это не потребует крупных затрат. Установите сдельную оплату труда с сотрудниками. Наши курьеры пользуются общественным транспортом и получают за каждый выполненный заказ 300 рублей.

Вкратце, экономику сокового проекта можно описать так: основные затраты — фрукты и овощи (30% себестоимости), оплата труда персонала (25%), реклама в соцсетях (25%), упаковочный материал (10%) и аренда (10%). Чистая рентабельность составляет около 20%.

В 2016 году наш оборот составил уже 18 млн рублей за год, а в 2017 вырос до 4,5 млн рублей в месяц. Развивайте свой бизнес, не останавливайтесь на одном сегменте. Подумайте о том, что действительно востребовано, что будут покупать люди. Тренд на здоровый образ жизни существует давно, но посмотрите, что предлагают в магазинах? Выбор продуктов здорового питания невелик даже в магазинах премиум-класса. Да, конкуренты есть — программы по здоровому питанию, свежие продукты с доставкой на дом сейчас предлагают различные интернет-сервисы, но жесткой борьбы на рынке нет. У меня есть четкое ощущение, что сейчас потенциальный объем рынка здорового питания настолько велик, что его хватит на всех.

Соответствующих продуктов, магазинов и сервисов не хватает, проблема рынка не в отсутствии спроса, а в отсутствии качественного предложения. Если ваше здоровое питание окажется не только полезным, но и вкусным, доставка будет пунктуальной, а цена окажется доступной, вы найдете своего покупателя. После того, как мы расширили ассортимент — вывели на рынок сладости без сахара, яиц, муки — к нам пришли новые клиенты. На сладости приходится уже 20% нашего оборота.

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