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И они были парой? Вспоминаем роман главного «Холостяка» страны Егора Крида и уже замужней певицы Нюши
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И они были парой? Вспоминаем роман главного «Холостяка» страны Егора Крида и уже замужней певицы Нюши 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Когда Егор начал встречаться с Нюшей, ему было всего 19 лет. Он был начинающим исполнителем из Пензы без популярности, денег, но с большими амбициями. Нюша же, которая на четыре года старше Егора, на тот момент была уже состоявшейся артисткой с армией поклонников и популярностью по всей стране. Тогда певица скрывала свои отношения с Кридом, чтобы со стороны не казалось, что молодой человек — альфонс, который хочет прорваться в мир шоу-бизнеса за счет звездной подруги. На мероприятия пара вместе не ходила, в соцсетях не публиковала совместные фотографии. Вспоминая то время, Егор признается: он хотел от Нюши детей и говорил с ней о свадьбе. В свою очередь артистка заявляет, что не рассматривала эти идеи возлюбленного всерьез, ведь на тот момент «он сам был ребенком».
Через два года пара рассталась. О разрыве Нюша предпочла высказаться довольно сухо, сообщив, что они с Егором слишком разные и у них не хватало точек соприкосновения. Артистка в интервью рассказала, что ей нужен другой типаж мужчины, а не человек, зацикленный на славе и материальном обогащении. После расставания с певицей Егор на своем сольном концерте исполнил песню Нюши «Только». В композицию он ставил кусок собственного сочинения, в котором есть слова, обращенные к певице.
— читал в песне Егор.
Реакция Нюши не заставила себя ждать. Певица обвинила Егора в неуважении не только к песне, которую она ранее разрешила ему исполнять, но и к ее родным, ведь в песне были слова о ее папе. К слову, многие считают, что «Папина дочка» Егора была посвящена именно Нюше.
Прошло время, Нюша успела выйти замуж, но история с Кридом ее не покидает до сих пор. Не так давно супруг певицы вступил в перепалку с одним из поклонников Егора после того, как он посоветовал «следить за своей женушкой, которая лайкает Крида». Чуть позже в своем интервью Егор заявил, что он «счастлив за Нюшу и желает ей всего хорошего, а к ее супругу у него нет никаких претензий». Сейчас Егор ищет свою любовь на шоу «Холостяк». Одна из участниц очень похожа на Нюша, но, кажется, у Крида действительно все перегорело, потому что особой симпатии к этой девушке не ощущается. Но с другой стороны, на днях вышел его новый трек «Миллион алых роз», в котором Крид не только снова встал слова из «Только», но и добавил новые, не менее провокационные и точно обращенные к Нюше.
«9 жизней» — именно так назывался один из гастрольных туров певицы. Кроме того, Егор открытым текстом сообщил, что замужняя Нюша проявляет к нему симпатию. Зачем нужна эта очередная провокация — пока что непонятно. Нюша никак не отреагировала на новый выпад экс-бойфренда.
А как ты думаешь: получилась ли бы сегодня хорошая пара из Егора и Нюши?
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Фото:Instagram, Global Look Press, соцсети
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