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Свидание без Егора, исповедь в церкви и другие повороты сюжета в шоу «Холостяк» с Кридом
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Свидание без Егора, исповедь в церкви и другие повороты сюжета в шоу «Холостяк» с Кридом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Новый выпуск — новые свидания. На этот раз Егор пригласил покататься на лошадях финалистку конкурса «Мисс Россия-2018» Ольга Ломакина. Девушка поразила своей искренностью эмоций. От переизбытка чувств Ольга заплакала и поблагодарила Егора, что тот исполнил ее мечту.
Дарья Клюкина снова получила приглашение на свидание. Девушка приехала в неизвестное место, оказалось, что это обсерватория. Там она смотрела на звезды и все ждала, когда же появится Крид. Но вместо него принесли музыкальную колонку, в которой играла его песня. Это своеобразное свидание стало подарком Дарье от Егора.
Когда, казалось бы, все свидания были проведены, конверт получила Николь Сахтариди. Девушка приехала в церковь, где на исповеди рассказала Егору о своем предполагаемом романе за периметром шоу, о котором в прошлом выпуске заговорила модель Алиса Лисс. Николь все отрицала, но это не особенно повлияло на выбор Егора на церемонии роз.
После разговора втроем с Лисс и Сахтариди Крид принял решение попрощаться с обеими девушками. Причем, как понятно из его слов, особых претензий к участницам он не имеет. Просто артист очень устал от интриг и сплетен. В финале выпуска Егор попросил участниц обнулить их отношения и прекратить устраивать скандалы на проекте.
А за кого болеешь ты? Кто дойдет до финала и кому достанется сердце Егора?
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Фото:Instagram
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