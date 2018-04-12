Участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Елена Головань рассекретила дочь

Шоу «Холостяк» с Егором Кридом обрастает все новыми подробностями, не зря этот сезон называют самым скандальным за всю историю проекта. У каждой участницы есть свои секреты, которые либо всплывают сами, либо их рассекречивают участницы. Вот и у одной из самых ярких участниц Елены Головань есть свой секрет. Правда, озвучила его девушка пока что в прямом эфире Instagram, а не в шоу. Оказывается, от экс-возлюбленного у Елены подрастает дочь. Но девочку танцовщица не воспитывает: отец лишил ее встреч с малышкой. Так что теперь Головань приходится нянчить только своих двоих крестных детей, а не родную дочь.

Возраст дочки и ее отца Елена предпочла не афишировать. Интересно, расскажет ли она холостяку о своей девочке? Напомним, индивидуального свидания у Головань с Кридом пока что не было.

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Фото:Instagram