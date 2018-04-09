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Повар из Башкирии готовит съедобные ложки
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Повар из Башкирии готовит съедобные ложки 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Повар и предприниматель из Башкирии Вадим Фаттахов взял за основу зарубежный проект съедобных ложек и наладил их производство в России. Теперь вафельные изделия очень популярны. Вадим рассказал о своем бизнесе и успехах.
Кондитер Вадим давно мечтал о бизнесе. Около года назад ему пришла идея отказаться от пластиковых одноразовых приборов. Он разработал печь, специальный рецепт теста и сделал несколько «опытных образцов». Осенью 2017 года он запустил компанию по сбору средств, запросив на развитие бизнеса всего 87 тысяч рублей. Добровольцы собрали для него 136 тысяч. Денег хватило, чтобы запустить производство; не прошло и полугода, а у Вадима уже своя компания и несколько сотрудников.
— Мы разработали новые формы, которые уже едут к нам. Новая ложка станет короче, позволит увеличить производительность. Изменится ее толщина и ширина, она станет чуть больше. Сейчас мы ищем технолога и новые вкусы, — сообщил Вадим. — Отправили заявку на конкурс в Росмолодежь. В начале февраля узнали, что получили грант на 500 тысяч рублей.
Вадим променял поварской колпак на кресло руководителя и активно изучает технологии ведения бизнеса.
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