Пэрис Джексон изменяет Каре Делевинь

В Голливуде заговорили о романтических чувствах между Крисом Брауном и дочерью короля поп-музыки Пэрис Джексон . На минувшем дне рождения Пэрис, парочка вела себя очень «сладко», то и дело удаляясь в темные комнаты. Источник близкий к Джексон признался, что между двумя молодыми людьми уже давно очень крепкая и продолжительная дружба, которая имеет все шансы перерасти в что-то большее.

«Между Крисом и Пэрис, что-то есть. Но они сами пока не понимают это дружба или что-то большее. Джексон разглядела в Крисе не скандалиста и эпатажного парня, а заботливого и нежного юношу» — поделился инсайдер. ;