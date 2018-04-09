Ещё
Пэрис Джексон изменяет Каре Делевинь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Джексон изменяет Каре Делевинь 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
В Голливуде заговорили о романтических чувствах между Крисом Брауном и дочерью короля поп-музыки Пэрис Джексон. На минувшем дне рождения Пэрис, парочка вела себя очень «сладко», то и дело удаляясь в темные комнаты. Источник близкий к Джексон признался, что между двумя молодыми людьми уже давно очень крепкая и продолжительная дружба, которая имеет все шансы перерасти в что-то большее.
«Между Крисом и Пэрис, что-то есть. Но они сами пока не понимают это дружба или что-то большее. Джексон разглядела в Крисе не скандалиста и эпатажного парня, а заботливого и нежного юношу» — поделился инсайдер. ;
Ситуация вдвойне странная, ведь пару недель сотни СМИ, включая, сообщили о романтических отношениях Пэрис с Карой Делевинь. Ждем когда звездный ребенок наконец определится: кто ей больше нравится мальчики или девочки?;
Popcake.tv: последние новости
Как отмечают Пасху российские и западные знаменитости? Фотомодель Дарья Клюкина невеста Егора Крида? Егор Крид впервые прокомментировал отношения с Беллой Хадид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки8
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам3
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты51
Пресняков опубликовал загадочный снимок9
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями9
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение