Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля

Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018» пройдет в воскресенье, 15 апреля, в торгово-развлекательном комплексе «ПИК 60», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

В рамках конкурсной программы участницам предстоят несколько выходов: представление, модное дефиле в одежде от магазинов-партнеров и дефиле в вечерних нарядах. Также в программе примут участие шоу «Баккара» с новым проектом «Elysium», певицы Анна Летунова и Джана. Ведущим шоу станет Николай Королев

Как отметили организаторы, помимо компетентного жюри, свой выбор будут делать и зрители шоу. Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса — продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса — «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса — магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса — «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры — CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео — Евгений Родин. Стиль — студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы — Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж — Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия — студия «Родина».

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