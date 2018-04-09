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В костромской березовой роще поселилось утиное семейство
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В костромской березовой роще поселилось утиное семейство 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
В Березовой роще замечены необычные обитатели, сообщает ГТРК Кострома. Утка и селезень не нашли большого водоема, и поэтому решили поселиться в одной из луж местной рощи. Место понравилось пернатым не случайно — рядом с их обителью проходит подземная теплотрасса.
Пара уже стала местной достопримечательностью — к импровизированному водоему подходят люди, некоторые подкармливают утку и селезня хлебом и зерном. Сейчас в городе еще достаточно много снега, поэтому пернатым сложно добывать корм. В апреле водоплавающие мигрируют и начинают заботиться о будущем потомстве. По всей видимости, этой паре придется вить семейное гнездышко в другом месте — рядом проходит большая дорога и собачники часто выгуливают своих питомцев.
Костромичи известны своей любовью к водоплавающим — в октябре прошлого года многие были обеспокоены судьбой 150 уток на Шаговском пруду. Тогда костромичи так усердно кормили пернатых, что те не хотели улетать на юг. Некоторые жители специально следили за состоянием птиц, и регулярно приносили к водоему зерно.
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