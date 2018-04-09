Ещё
Не нагнетайте! Как уберечь свое здоровье от ложных тревог
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не нагнетайте! Как уберечь свое здоровье от ложных тревог 

АиФ Нижний Новгород 3 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Хочешь ты того или нет, но ты всегда в курсе последних новостей. Вот только хороших среди них что-то мало. Как уберечь себя от ложных тревог, которые реально бьют по здоровью?
Стресс от «удалённого участия»
Есть теория, что мы обращаем больше внимания на плохие новости, потому что подсознательно пытаемся уберечься от подобных происшествий. Более того, негативная информация якобы активизирует в людях инстинкт самосохранения: человек проецирует опасную ситуацию на себя и близких, встряхивается, мобилизуется, готовится к обороне или нападению.
Иногда неосознанный интерес к негативу у людей может быть вызван отсутствием реальных потрясений в их собственной жизни. Опять же всё дело в природном инстинкте самосохранения, который не должен «простаивать» просто так.
Однако последние исследования мировых учёных доказывают: уровень стресса, который человек переживает во время «удалённого участия», граничит с максимально допустимым. Даже люди с крепкой психикой после негативных новостей могут порой две-три недели приходить в себя. Что же говорить о тех, чьё психическое здоровье уже надломлено неким отрицательным опытом из собственной жизни. Начинаются навязчивые мысли: это может случиться со мной и моими близкими.
Негативные мысли порождают устойчивые страхи, а те вызывают приступ острого стресса. Стресс, в свою очередь, приводит с собой бессонницу, давление, панические атаки, неврозы, боли в шейном отделе позвоночника. Здесь самое время остановиться и не дать ложной тревоге сломать ваше здоровье!
Держите дистанцию
Во-первых, давайте без подробностей! Одно дело — знать плохую новость и совершенно другое — продолжать изучать тему, копаться в ужасных порой подробностях. Выискивая детали трагедии, вы не обезопасите себя и своих близких, а вот психике навредите.
Во-вторых, находясь в мире глобальных событий, не забывайте о личном. Если что-то сильно вас взволновало и вы ощущаете моральную усталость, посвятите чуть больше времени общению с близкими людьми. Проводя время с друзьями и семьёй, вспомните, что хорошего есть в вашем персональном мире. Кроме того, это прекрасный шанс лишний раз напомнить детям о правилах безопасности или научить их чему-то новому.
Огромная ошибка — срывать накопившееся напряжение на близких. Конфликт приведёт лишь к обострению стресса и его физиологических проявлений.
Психологическая зажатость иногда приводит к мышечной боли. Её можно преодолеть при помощи простого упражнения: согните руки в локтях, резко напрягите их, сжав кулаки, а потом на выдохе резко расслабьте и уроните вниз. Повторите это раз пять — и почувствуете, что напряжение уходит. «У нас очень много базовых страхов, они помогают людям адаптироваться к событиям их жизни, — говорит нижегородский врач-психотерапевт Виктор Гурский. — Но, превращаясь в хронические, страхи становятся вредными: длятся долго, изматывают вас, лишают сил. В этом случае стоит обратиться за помощью к специалисту! Любая наша эмоция неспособна причинить вред, только если она под контролем».
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем из-за пятен нефти на Волге ввели режим повышенной готовности Из 342 детских садов Нижнего Новгорода сделают 308 За три месяца в Нижегородской области родилось более 8 тысяч детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки8
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам3
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты51
Пресняков опубликовал загадочный снимок9
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями9
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение