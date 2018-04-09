Не нагнетайте! Как уберечь свое здоровье от ложных тревог

Хочешь ты того или нет, но ты всегда в курсе последних новостей. Вот только хороших среди них что-то мало. Как уберечь себя от ложных тревог, которые реально бьют по здоровью?

Стресс от «удалённого участия»

Есть теория, что мы обращаем больше внимания на плохие новости, потому что подсознательно пытаемся уберечься от подобных происшествий. Более того, негативная информация якобы активизирует в людях инстинкт самосохранения: человек проецирует опасную ситуацию на себя и близких, встряхивается, мобилизуется, готовится к обороне или нападению.

Иногда неосознанный интерес к негативу у людей может быть вызван отсутствием реальных потрясений в их собственной жизни. Опять же всё дело в природном инстинкте самосохранения, который не должен «простаивать» просто так.

Однако последние исследования мировых учёных доказывают: уровень стресса, который человек переживает во время «удалённого участия», граничит с максимально допустимым. Даже люди с крепкой психикой после негативных новостей могут порой две-три недели приходить в себя. Что же говорить о тех, чьё психическое здоровье уже надломлено неким отрицательным опытом из собственной жизни. Начинаются навязчивые мысли: это может случиться со мной и моими близкими.

Негативные мысли порождают устойчивые страхи, а те вызывают приступ острого стресса. Стресс, в свою очередь, приводит с собой бессонницу, давление, панические атаки, неврозы, боли в шейном отделе позвоночника. Здесь самое время остановиться и не дать ложной тревоге сломать ваше здоровье!

Держите дистанцию

Во-первых, давайте без подробностей! Одно дело — знать плохую новость и совершенно другое — продолжать изучать тему, копаться в ужасных порой подробностях. Выискивая детали трагедии, вы не обезопасите себя и своих близких, а вот психике навредите.

Во-вторых, находясь в мире глобальных событий, не забывайте о личном. Если что-то сильно вас взволновало и вы ощущаете моральную усталость, посвятите чуть больше времени общению с близкими людьми. Проводя время с друзьями и семьёй, вспомните, что хорошего есть в вашем персональном мире. Кроме того, это прекрасный шанс лишний раз напомнить детям о правилах безопасности или научить их чему-то новому.

Огромная ошибка — срывать накопившееся напряжение на близких. Конфликт приведёт лишь к обострению стресса и его физиологических проявлений.

Психологическая зажатость иногда приводит к мышечной боли. Её можно преодолеть при помощи простого упражнения: согните руки в локтях, резко напрягите их, сжав кулаки, а потом на выдохе резко расслабьте и уроните вниз. Повторите это раз пять — и почувствуете, что напряжение уходит. «У нас очень много базовых страхов, они помогают людям адаптироваться к событиям их жизни, — говорит нижегородский врач-психотерапевт Виктор Гурский. — Но, превращаясь в хронические, страхи становятся вредными: длятся долго, изматывают вас, лишают сил. В этом случае стоит обратиться за помощью к специалисту! Любая наша эмоция неспособна причинить вред, только если она под контролем».