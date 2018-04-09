«Я счастлива!»: жена Олега Газманова исполнила свою мечту в Сочи

Знаменитый певец Олег Газманов и его супруга Марина отправились на несколько дней в Сочи. Семейная пара уже успела выложить в своих микроблогах по несколько фотографий из Краснодарского края, причем женщина еще и рассказала своим подписчикам, что во время этой поездки исполнилась очередная ее мечта.

Популярный российский эстрадный певец, композитор, поэт вместе с женой отправился в очередное путешествие. На этот раз их местом назначения стал не один их популярных зарубежных курортов, а не такой далекий Сочи. Олег и Марина уже успели поделиться со своими поклонниками снимками и видеороликами, немного рассказав о своем пребывании в столице зимних олимпийских игр 2014 года. А женщина еще и призналась, что там смогла исполниться ее мечта. «Еще одна из мечт сбылась… Сакура… В Сочи! Я счастлива!»

Подписчики Марины, так же, как и их кумир, пришли в восторг от увиденного. Они просто завалили женщину лестными комментариями и многочисленными отзывами и попытались убедить Газманову, что она является украшением этого снимка, а не дерево, у которого она сфотографировалась. «Вы обе прекрасны!» «Красотаааааа!» «Как красиво! Такое сочетание нежнейшее! Вы будто готовились к встрече с сакурой!» «Пусть мечты сбываются чаще» «Цвет, сочетаемый с природой!» «О да! У нас давно весна! И сирень тоже уже цветет! Короче, в этом году нас баловали невероятно!» «Да, очень красиво!» Кстати, часть подписчиков Марины, кажется, не поверила ее словам или просто решила пошутить над женщиной. Во всяком случае, они на полном серьезе заявили, что на фотографии она стоит не рядом с сакурой, а около вполне обычного для этой местности абрикосового дерева.

А не так давно Марина поделилась своим рецептом сохранения красоты и молодости. Как оказалось, поддерживать прекрасную внешность ей помогают танцы.