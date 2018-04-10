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Томские ученые создают прибор для точной стимуляции ощущений от виртуальной реальности
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Томские ученые создают прибор для точной стимуляции ощущений от виртуальной реальности 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: planet-today.ru
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают устройство, работающее на основе технологии электротактильной стимуляции, способное более точно стимулировать человеческие ощущения во время погружения в виртуальную реальность, чем аналогичные приборы. Устройство может быть востребовано в робототехнике и игровой индустрии, рассказал во вторник ТАСС один из разработчиков исследования, доцент кафедры космической физики и экологии ТГУ Сергей Побаченко.
"В то время как в аналогичных разработках для создания ощущений от виртуальной реальности используются вибрационные механизмы, наше устройство использует электроды для стимуляции сокращения мышц. Данные сигналы точнее воздействуют на нервные окончания и формируют паттерны нейронной активности, которые вызывают целый комплекс ощущений: от легкого касания до боли", — рассказал Побаченко.
По его словам, устройство создается вместе со студентом радиофизического факультета ТГУ Андреем Косторным, который уточнил, что будущее изобретение может быть использовано не только в играх, но и во взаимодействии с роботами.
"В будущем разработку можно будет использовать для управления роботами, чтобы «ощущения» робота от прикосновения, например, к стакану, передавались и человеку", — сказал Косторный.
Как рассказали авторы, прибор сейчас находится в начальной стадии разработки. После технической реализации, планируется проводить психофизические исследования по оценке стабильности получаемых ощущений. Прибор будет работать без подключения к сети, его вес меньше 1,8 кг.
Данный проект получил финансирование программы «Умник» в размере 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям — государственной некоммерческой организации, чья деятельность направлена на развитие науки и формирование национальной инновационной системы.
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