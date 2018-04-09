Человек становится другом через 100 часов

Ученые из Университета Канзаса доказали, что дружба зарождается в среднем за 100 часов совместного времяпровождения.

На первом этапе исследования 429 взрослых американцев, недавно переехавших из одного штата в другой, должны были назвать хотя бы одного человека, с которым сохранили дружеские отношения после переезда. После этого ученые отслеживали изменения в отношениях этих двух человек. На втором этапе в проекте приняли участие 112 учащихся 1-го курса Университета Канзаса.

Согласно полученным данным, «временными друзьями» люди становятся примерно через 30 часов совместного общения. Через 50 часов испытуемые уже считали человека вполне настоящим другом. Но для того, чтобы дружба стала «тесной», требовалось гораздо больше времени. «Близкими» друзья становятся через 140 часов тесного общения. Для «крепкой» дружбы вида «не разлей вода» требовалось уже 300 часов.

При этом не все минуты, проведенные рядом с потенциальным другом, были одинаково эффективны для формирования дружбы. Одно дело — перекинуться парой слов с человеком, такие отношения дружбу не только не укрепляют, но, напротив, настраивают против нее. Поэтому, чем больше люди проводят друг с другом на работе, тем ниже вероятность того, что у них разовьются дружеские чувства. Совсем другое дело — совместные шутки и содержательные беседы, они действительно способствуют созданию близости.

В обычной жизни большинству работающего населения не хватает времени на налаживание дружеских связей. И поэтому лучшим временем для обзаведения друзьями считаются студенческие годы. Именно в этот период жизни у человека есть большое количество неструктурированного времени для общения с ровесниками, которые тоже готовы развивать отношения.