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Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с 14-летней дочерью Кэрис: фото
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Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с 14-летней дочерью Кэрис: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Кэтрин Зета-Джон в отличие от других знаменитостей не скрывает свою личную жизнь и охотно делится фотографиями свои детей в соцсетях. Однако 14-летняя Кэрис и 17-летний Дилан и не частые гости светских мероприятий, поэтому каждый выход звездных детей — радость для поклонников актрисы. Так, вчера юная модница Кэрис вместе с мамой посетила вечеринку Dolce & Gabbana, приуроченную к выходу весенней коллекции.
Кэтрин Зета-Джонс с дочерью
Кэтрин блеснула на вечеринке в черном платье-боди с гипюровым подолов и рукавами, а Кэрис предпочла классические брюки в сочетании с эффектным топом. Как и мама, 14-летняя девочка в этот вечер была на каблуках. Мать и дочь выглядели ослепительно.
Кэтрин Зета-Джонс с дочерью
Напомним, что детей Кэтрин Зета-Джонс родила в браке с Майклом Дугласом, с которым до сих пор вместе. Супруги поженились в 2000-м, а в этом году отметят уже 18-ю годовщину свадьбы.
Just arriving at the Dolce and Gabbana show with Carys. We are so excited. Repost @stefanogabbana ・・・ @catherinezetajones ❤️❤️❤️❤️❤️?✨ Dolce & Gabbana Alta Moda New York ❤️? #DGLovesNewYork #lincolncenter ❤️❤️❤️ #madeinitaly? #DGFamily?
A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) on  Apr 8, 2018 at 5:24pm PDT
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