Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с 14-летней дочерью Кэрис: фото

Кэтрин Зета-Джон в отличие от других знаменитостей не скрывает свою личную жизнь и охотно делится фотографиями свои детей в соцсетях. Однако 14-летняя Кэрис и 17-летний Дилан и не частые гости светских мероприятий, поэтому каждый выход звездных детей — радость для поклонников актрисы. Так, вчера юная модница Кэрис вместе с мамой посетила вечеринку Dolce & Gabbana, приуроченную к выходу весенней коллекции.

Кэтрин блеснула на вечеринке в черном платье-боди с гипюровым подолов и рукавами, а Кэрис предпочла классические брюки в сочетании с эффектным топом. Как и мама, 14-летняя девочка в этот вечер была на каблуках. Мать и дочь выглядели ослепительно.

Кэтрин Зета-Джонс с дочерью

Напомним, что детей Кэтрин Зета-Джонс родила в браке с Майклом Дугласом , с которым до сих пор вместе. Супруги поженились в 2000-м, а в этом году отметят уже 18-ю годовщину свадьбы.

Just arriving at the Dolce and Gabbana show with Carys. We are so excited. Repost @stefanogabbana ・・・ @catherinezetajones ❤️❤️❤️❤️❤️?✨ Dolce & Gabbana Alta Moda New York ❤️? #DGLovesNewYork #lincolncenter ❤️❤️❤️ #madeinitaly? #DGFamily?

A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) on Apr 8, 2018 at 5:24pm PDT