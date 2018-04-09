Жаркие выходные Ким и Кортни Кардашьян: фото в бикини и активный отдых

Кортни Кардашьян Минувшие выходные для 37-летней Ким Кардашьян и ее 38-летней сестры Кортни выдались по-настоящему жаркими — представительницы знаменитого телеклана отправились на острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. И если Кортни решила провести время в компании своего бойфренда Юнеса Бенджима и детей (8-летнего Мейсона, 5-летней Пенелопы и 3-летнего Рейна), то супруга Канье Уэста полетела на курорт, кажется, одна — во всяком случае, ни ее муж, ни их дети на фото не фигурировали.

Кортни Кардашьян

Юнес Бенджим

Фото из Instagram Кортни Кардашьян Солнце, океан, пляж, сочные фрукты, активный отдых — смена обстановки еще никому не мешала. Ким, кстати, похвасталась перед подписчиками в соцсетях и своей актуальной формой. В последнее время ее часто обвиняют в фотошопе и ретуши фигуры, но на этот раз она опубликовала видео и показала, как выглядит на самом деле. Изгибам звезды действительно можно позавидовать.

Ким Кардашьян

Фото из Instagram Ким Кардашьян

Кортни Кардашьян