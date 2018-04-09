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Жаркие выходные Ким и Кортни Кардашьян: фото в бикини и активный отдых
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Жаркие выходные Ким и Кортни Кардашьян: фото в бикини и активный отдых 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Кортни Кардашьян Минувшие выходные для 37-летней Ким Кардашьян и ее 38-летней сестры Кортни выдались по-настоящему жаркими — представительницы знаменитого телеклана отправились на острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. И если Кортни решила провести время в компании своего бойфренда Юнеса Бенджима и детей (8-летнего Мейсона, 5-летней Пенелопы и 3-летнего Рейна), то супруга Канье Уэста полетела на курорт, кажется, одна — во всяком случае, ни ее муж, ни их дети на фото не фигурировали.
Кортни Кардашьян
Юнес Бенджим
Фото из Instagram Кортни Кардашьян Солнце, океан, пляж, сочные фрукты, активный отдых — смена обстановки еще никому не мешала. Ким, кстати, похвасталась перед подписчиками в соцсетях и своей актуальной формой. В последнее время ее часто обвиняют в фотошопе и ретуши фигуры, но на этот раз она опубликовала видео и показала, как выглядит на самом деле. Изгибам звезды действительно можно позавидовать.
Ким Кардашьян
Фото из Instagram Ким Кардашьян
Кортни Кардашьян
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