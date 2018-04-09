«Лазанья» из луковичных у садовода-новичка

Как начинающий садовод, внезапно обзаведшийся клочком земли и возжелавший разбить сад, я старательно принялась изучать мат.часть. Надо сказать, что интернет во многом облегчает поиск необходимой информации, что, разумеется, не новость. Однако, на практике я столкнулась с тем, что теоретическая информация мало соотносится с реалиями жизни. Листая журналы по садоводству, читая соответствующий контент в интернете, неоднократно встречала манящие заголовки «Посадка луковичных методом Лазаньи» и завораживающие, невероятные фотографии пышно цветущих тюльпанов, нарциссов и прочей весенней красоты. Однако, даже невооруженным взглядом было видно, что все фотографии сделаны профессионалами, а милые горшочки мало имеют общего с Российской действительностью. Те же немногие видео и пошаговые фото-рецепты для новичков (к коим я себя отношу) показывали, в основном, процесс закапывания луковиц в землю, в специальных корзинках или «голышом» =) А хотелось посмотреть, что же будет «после», когда растения проснутся и зацветут.

Так, напитавшись идеями и накупив горшков и посадочного материала, осенью 2017 года я решилась на собственный эксперимент по высадке луковиц в горшки. Закапывала в первый раз, старалась записывать цвета, сорта, время предполагаемого цветения с надеждой на хоть какой-нибудь результат будущей весной.

И, могу доложить, что две недели назад я раскопала горшки и обнаружила там (ну надо же!) хорошенькие зеленые, а местами красные, ростки моих саженцев: крокусов, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Три дня назад среди пробивающейся зелени зацвели первые крокусы.

Очаровательные «первенцы» — крокусы FireFly.

Этот сорт крокусов зацвел первым, и, надо сказать, несмотря на небольшой размер, смотрятся они просто потрясающе. Сидят плотно, небольшими «букетиками». Глаз не оторвать. Надеюсь к будущей весне отыскать побольше луковиц и высадить этих малышей уже на клумбы.

Крокусы FireFly

Следующий день порадовал тем, что зацвели крокусы сразу из двух горшков: Темно фиолетовый Picwick и нежно голубой с белым Blue Bird.

Надо сказать, что опыт посадки цветов у меня первый, поэтому я совершенно не представляла, чего ждать весной, чем отличаются сорта друг от друга, когда ждать цветения, каким образом будет выглядеть композиция в целом.

Крокусы Picwick. Роскошные, яркие, крупные. Привлекают внимание сразу и надолго.

Элегантные и нежные крокусы Blue Bird. По сравнению с двумя предыдущими менее яркие и броские, но бесконечно прекрасные.

Крокусы Blue Bird

Видимо, для того, чтобы подобрать компаньонов этим малышам, придется помучиться)) На мой взгляд, листья тюльпанов выглядят на их фоне грубо и скрывают красоту.

Вот и готов фотоотчет о трех горшочках. На подходе крокусы из «желтого» горшка, запоздалые белые крокусы, которые пока не собираются цвести, ну а за ними тюльпаны, нарциссы, гиацинты… Интересно дождаться новых цветов.

Буду держать в курсе событий!