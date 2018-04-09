Хамелеоны и обезьянки саймири океанариума «Крокус Сити» получили пасхальные подарки

Обитателям океанариума «Крокус Сити» раздали пасхальные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

«В минувшее воскресенье в России отметили светлую Пасху, обитатели «Крокус Сити Океанариума» были не против присоединиться к празднованию. Животные были приятно удивлены ярким и необычным подаркам в виде разукрашенных яиц и коробочек. Каждый из которых хотелось не только тщательно обнюхать, рассмотреть в лапках, подержать в клюве, но и, конечно, попробовать на зуб. Хамелеон воспринял новый презент, как повод сделать с ним лишнюю фотографию и охотно позировал всем гостям. Птицы-носороги решили утащить яйца, чтобы украсить ими свое гнездо. С настороженностью, но детской доверчивостью из рук зоологов приняли подарки и лемуры. Любопытные обезьянки саймири сначала с интересом рассматривали яйца, а затем все-таки рискнули раскусить их, крепко обняв лапками, чтобы никто из сородичей не отобрал доставшийся гостинец», — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты океанариума часто балуют своих подопечных игрушками. Например, гигантский осьминог Влада, обладающий, по словам сотрудников, невероятными интеллектуальными способностями, любит собирать кубик-рубик и может часами переворачивать маленькие кораблики, которые ей дают. Своя игрушка есть и у суриката: плюшевый тигренок стал для него членом семьи и спасает его от тоски. Ветеринары океанариума отмечают, что каждому животному требуется особый подход, не исключающий тренировки и подвижные игры.